Можна їсти й гарячими, як гарнір, і холодними, як закуску, — обидва варіанти хороші!
- 3 невеликі кабачки
- 5—6 зубчиків часнику
- маленький пучечок кропу
- 300 мл вершків (бажано від 20%)
- 50 г твердого сиру
- олія
- сіль
- чорний мелений перець
- борошно
Кабачки (якщо шкірочка тоненька, можна не чистити) нарізати кружальцями 5—7 мм завтовшки. Обкачати в борошні (на цьому етапі солити не потрібно), обсмажити на вогні вище середнього до рум’яності (до готовності не доводити).
Часник і зелень посікти ножем. У форму для запікання відповідного розміру викласти обсмажені кабачки. Притрусити зеленню, часником. Посолити, поперчити. Залити вершками (що вони жирніші, то смачніше). Поставити в розігріту до 200 градусів духовку, запікати 20 хв. Дістати, притрусити тертим сиром. Поставити знову в духовку на 10 хв., або до розплавлення сиру. Готово!
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