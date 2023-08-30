Можна їсти й гарячими, як гарнір, і холодними, як закуску, — обидва варіанти хороші!

3 невеликі кабачки

5—6 зубчиків часнику

маленький пучечок кропу

300 мл вершків (бажано від 20%)

50 г твердого сиру

олія

сіль

чорний мелений перець

борошно

Кабачки (якщо шкірочка тоненька, можна не чистити) нарізати кружальцями 5—7 мм завтовшки. Обкачати в борошні (на цьому етапі солити не потрібно), обсмажити на вогні вище середнього до рум’яності (до готовності не доводити).

Часник і зелень посікти ножем. У форму для запікання відповідного розміру викласти обсмажені кабачки. Притрусити зеленню, часником. Посолити, поперчити. Залити вершками (що вони жирніші, то смачніше). Поставити в розігріту до 200 градусів духовку, запікати 20 хв. Дістати, притрусити тертим сиром. Поставити знову в духовку на 10 хв., або до розплавлення сиру. Готово!