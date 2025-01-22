У відповідальних власників киць нерідко виникає питання, який вік найбільш сприятливий для стерилізації тварини? Ветеринари радять робити це якомога раніше — щойно кішечка стала статевозрілою, тобто у 6–7 місяців. Першої тічки для цього чекати не обов’язково. У молодому віці тварини легко переносять наркоз і в них майже не буває ускладнень, а всі органи вже сформовані.

До стерилізації потрібно підготуватись: за місяць до процедури повністю вакцинувати тварину, а за 2 тижні — обробити від паразитів. Годують кішку не пізніше ніж за 12 год. до операції. Перед стерилізацією ветеринар може також призначити додаткові обстеження.

У період тічки стерилізувати тварину не рекомендується. В цей час у неї змінюється гормональний фон, що може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям. Так само не стерилізують кішку одразу після пологів. Потрібно дочекатись, доки перестане годувати кошенят, зміцниться та зможе легко перенести наркоз. Тож варто зачекати 2,5–3 місяці. Побутує стереотип, що перед стерилізацією тварині бажано бодай раз народити, але це не так.

А до якого віку можна стерилізувати кішок? З одного боку, вікових обмежень немає. З іншого, старші тварини цю операцію переносять складніше. Тож зазвичай її не радять робити після 9–10 років.

Деякий час після стерилізації тварина потребуватиме догляду. Зокрема, важливо стежити за швом — він має бути чистим і сухим.

Зазвичай стерилізовані кішки стають спокійнішими, ласкавішими, слухнянішими, у них зникає агресія. Натомість поліпшується апетит, тож господарю важливо не перегодовувати тварину.

Валентина ОМЕЛЯНЧУК.