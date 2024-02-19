— Хвороби шлунка та кишківника в телят виникають нерідко. Найпоширенішими є диспепсія новонароджених і спазм кишківника, — розповідає Михайло ВЛАСЕНКО, ветеринарний фельдшер Сосницької дільниці, що на Чернігівщині. — Але попередити їх нескладно. Для цього варто дотримуватись певних правил при догляді.

ДИСПЕПСІЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ

Це гостре шлунково-кишкове захворювання в телят у перші 3–7 днів їхнього життя, іноді — до першого годування. Виділяють дві причини хвороби.

Перша — неповноцінність народженого молодняку через порушення в годівлі та утриманні тільних корів, особливо в другій половині: незабезпеченість їх повноцінним раціоном (брак вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин, мікроелементів, білкове перегодовування, підвищена кислотність раціону та інші відхилення); утримання без прогулянок; скорочення сухостійного періоду тощо.

Друга — порушення ветеринарно-санітарних норм вирощування новонародженого молодняку: запізніле перше випоювання молозивом, низька його температура (дача не відразу після видоювання), забруднення, недотримання часу випоювання протягом дня, згодовування з цеберок, а не з соскових напувалок, дача молозива від хворих на мастит корів, водне голодування телят, брак у молозиві вітамінів А, В, С, D; переохолодження або перегрівання новонародженого, антисанітарні умови утримання.

Ознаки:

млявість, помітна схильність до лежання, зниження апетиту;

перистальтика кишківника посилена, з бурчанням і переливанням рідини в животі;

випорожнення рідкі, пінисті, жовті, з домішками слизу й навіть крові, виділяються мимовільно, без напруги м’язів живота;

зневоднення організму, сухість шкіри, западання очей, слабкість, прискорений пульс, м’язове тремтіння;

тварини лежать, закидають голову, не реагують на подразники.

ЛІКУВАННЯ

Одужання без своєчасної та кваліфікованої допомоги буває рідко. Лікування потрібно проводити своєчасно та обов’язково ветпрацівнику. Витримувати телят на голодній дієті 8–12 год., але в години годування випоювати їм із соскових напувалок по 0,5 л 1-відсоткового розчину кухонної солі або відвару лікарських рослин; добову норму молозива (молока) зменшити наполовину.

Для стимуляції секреції сичуга 3–4 дні за 15 хв. до годування випоювати 1-відсотковий розчин кухонної солі або за 20–30 хв. — натуральний або штучний шлунковий сік.

ПРОФІЛАКТИКА:

суворо виконувати рекомендації щодо годування, утримання тільних тварин і молодняку, що народжується, і догляду за ними;

перше годування телят свіжим молозивом (плюс 37–38 градусів) проводити з соскових напувалок протягом першої години після пологів, пізніше — не рідше 3–4 разів на добу через рівні проміжки часу;

слабким телятам за 30 хв. до дачі молозива давати з соскових напувалок 1-відсотковий розчин кухонної солі.

СПАЗМ КИШКІВНИКА

Це скорочення стінок кишківника, що супроводжується розладом просування харчових мас.

Причини:

поїдання тваринами недоброякісного корму (що зазнав самонагрівання, загнивання, запліснявілого, промороженого, прокислого).

раннє видавання телятам корму, до якого вони звикли;

напування холодною або недоброякісною водою;

загальне охолодження організму.

Ознаки

Раптова поява занепокоєння у тварини, яка перестає їсти, швидко пересувається або стає нерухомою, тупцює на місці, б’є ногами по животу; з посиленням болю падає на спину, робить різкі рухи ногами, раптово схоплюється і знову лягає, стогне. Періоди занепокоєння, що супроводжується почастішанням пульсу та дихання, змінюються періодами спокою, а потім напади знову повторюються.

Лікування

Усунути причину захворювання. На добу позбавити тварин корму, зробити їм глибокі клізми з теплої води або відвару ромашки, розтерти живіт джгутом соломи, після чого тепло укутати, всередину давати відвари ромашки, іхтіол (2–5 г з 200–500 мл води на теля).

Профілактика полягає в недопущенні помилок у годівлі та утриманні худоби, що призводять до розвитку захворювання.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.