Легкий, ніжний і корисний вівсяний суп. Це справжній бальзам для шлунка, що добре впливає на травлення.

На 2,5 л води:

100 г вівсяних пластівців

4 середні картоплини

1 середня морквина

1 середня цибулина

2 варених яйця

1 чайна ложка солі

чорний мелений перець

1 лавровий листок

олія

зелень

Для засмажки цибулину дрібно нарізати, обсмажити в олії до золотавості. Додати середньо нарізану морквину, готувати разом на слабкому вогні 7 хв. У киплячу воду закласти картоплю, варити майже до готовності. В цей час обсмажити на сухій сковороді вівсяні пластівці до золотавості — так їх смак буде більш насиченим. Викласти в суп засмажку з олією. Всипати вівсяні пластівці. Посолити, поперчити, додати лавровий листок. Варити разом 10–15 хв. Наприкінці додати дрібно натерті яйця, ще раз довести до кипіння й одразу зняти з вогню. Притрусити посіченою зеленню. Подавати суп можна зі сметаною або тертим сиром.