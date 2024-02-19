Легкий, ніжний і корисний вівсяний суп. Це справжній бальзам для шлунка, що добре впливає на травлення.
На 2,5 л води:
- 100 г вівсяних пластівців
- 4 середні картоплини
- 1 середня морквина
- 1 середня цибулина
- 2 варених яйця
- 1 чайна ложка солі
- чорний мелений перець
- 1 лавровий листок
- олія
- зелень
Для засмажки цибулину дрібно нарізати, обсмажити в олії до золотавості. Додати середньо нарізану морквину, готувати разом на слабкому вогні 7 хв. У киплячу воду закласти картоплю, варити майже до готовності. В цей час обсмажити на сухій сковороді вівсяні пластівці до золотавості — так їх смак буде більш насиченим. Викласти в суп засмажку з олією. Всипати вівсяні пластівці. Посолити, поперчити, додати лавровий листок. Варити разом 10–15 хв. Наприкінці додати дрібно натерті яйця, ще раз довести до кипіння й одразу зняти з вогню. Притрусити посіченою зеленню. Подавати суп можна зі сметаною або тертим сиром.
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