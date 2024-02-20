До 31 березня усі пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами раніше 24 лютого 2022 року, мають пройти фізичну ідентифікацію, нагадують у Мінсоцполітики. Це допоможе актуалізувати дані щодо одержувачів пенсійних виплат з-поміж ВПО.

Пройти ідентифікацію можна в будь-який спосіб: онлайн або офлайн. Зробити це також можливо за допомогою відеозв’язку.

ЯК МОЖНА ЇЇ ПРОЙТИ:

відвідати будь-яке відділення «Ощадбанку» або сервісний центр Пенсійного фонду з документом, що посвідчує особу (наприклад, паспорт громадянина України);

в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис»;

за допомогою відеоконференцзв’язку з працівниками органів ПФУ;

або в закордонній дипломатичній установі України із надсиланням документів поштою до територіального органу ПФУ за місцем перебування на обліку.

ДЕ ДІЗНАТИСЬ, В ЯКИЙ ДЕНЬ І ЧАС

Перш за все, пам’ятайте, що відеоідентифікація здійснюється не раніше, ніж 10 робочих і не пізніше, ніж 30 календарних днів із дати подання заяви.

Повідомлення про дату та час проведення відеодзвінка вам надішлють на електронну адресу, яку залишали при поданні заяви.

Сам дзвінок оператор ПФУ здійснить через обраний вами месенджер, прив’язаний до номера телефону, що ви вказали в заяві на ідентифікацію.