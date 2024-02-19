Дуже часто людина може не відчувати виражених ознак гіпертензії. І єдиний спосіб перевірити, чи не є ваш артеріальний тиск вищим за норму, — виміряти його. Попри те, що сучасна доказова медицина пропонує ефективні медикаментозні рішення для нормалізації тиску, деякі пацієнти все ще схильні довіряти, так би мовити, «бабусиним» методам. У МОЗ розповіли, чим вони небезпечні та як можна підтримати здоров’я судин і серця, змінивши, найперше, свій спосіб життя.

1.Серед радянських препаратів, які застосовували проти високого тиску, найбільш популярним був… клофелін.

«Клофелін дійсно має здатність знижувати тиск, але є проблеми з приводу безпеки. Зокрема недотримання норм безпечного дозування та пов’язані з цим наслідки, як-от неврологічні ефекти», — пояснила кардіологиня Ілона Бегларян.

2. Ще один препарат, який був популярний у ті часи, — фуросемід. Він також впливає на артеріальний тиск, проте не напряму. Це сечогінний засіб. Пацієнти часто приймали препарат понад норму, спостерігаючи за протинабряковим ефектом фуросеміду. Передозування препаратом призводить до критичного зниження рівня калію в крові — небезпечного передусім для серця.

3. Деякі з народних методів використовують при підвищеному тиску ще з часів давнього середньовіччя, наприклад, п’явки. З дуже простих і логічних міркувань: менше крові — нижчий тиск.

4. Інший специфічний метод — парити ноги. Як пояснюють лікарі, коли периферичні дрібні судини розширюються, артеріальний тиск тимчасово знижується. Але одна справа таким чином знімати набряк носа при ГРВІ, а інша — впливати на серйозні кардіологічні стани.

У деяких випадках ефективнішою за ліки з серйозними побічними ефектами чи п’явки може бути просто зміна стилю життя. Корекція раціону та підвищення фізичної активності можуть допомогти знизити тиск уже за декілька тижнів. Іноді може знадобитись і більше часу.

Що можна зробити вже зараз, щоб підтримати здоров’я судин і серця:

спробуйте знизити споживання солі принаймні до 1 ч.л. на день. І йдеться не лише про сіль, яку додаєте в їжу, а й про ту, яка міститься в готових продуктах, наприклад, консервах, випічці тощо;

харчуйтесь збалансовано, включіть до раціону більше фруктів та овочів;

не нехтуйте фізичною активністю;

порадьтесь із лікарем щодо того, чи в нормі ваш індекс маси тіла;

відмовтесь від куріння та алкоголю;

спробуйте споживати менше кофеїну.

Звісно, декому не обійтись і без медикаментів. Проте пам’ятайте — схему лікування має призначати виключно лікар.