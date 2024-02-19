Відтепер позичальники вже можуть купувати не тільки квартири, а й житлові будинки або таунхауси — вступили в силу зміни до умов отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою «єОселя». Виключенням будуть дачні та садові будинки, або будинки, збудовані на відмінних від земель житлової та громадської забудови ділянках.

Також була збільшена гранична норма надання кредиту за програмою «єОселя» при купівлі будинків. Нормативна площа житлового будинку, на придбання якого надається кредит, має становити для сім’ї з однієї особи (одинока особа) не більше 62,5 кв.м загальної площі та додатково 21 кв.м — на кожного наступного члена сім’ї. Тобто родина із трьох людей може отримати кредит на купівлю будинку площею до 104,5 кв.м.

Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир:

представникам окремих професій (військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці), які можуть взяти кредит під 3 відсотки, та ветеранам — під 7 відсотків — доступні приватні будинки до 10 років у Києві та обласних центрах, без обмежень — в інших населених пунктах;

ВПО та іншим українцям, які можуть взяти кредит під 7 відсотків, — доступні приватні будинки до 3 років, незалежно від населеного пункту.

Крім того, було приведено до реалій ринку граничну вартість квадратного метра в тому чи іншому населеному пункті. Так, зменшено граничну вартість житла для міст — Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків. Коефіцієнт відношення до опосередкованої вартості будівництва одного квадратного метра змінено з 2,5 до 2. Водночас було збільшено з 1 до 1,75 коефіцієнт для населених пунктів, що мають населення менше 100 тисяч. Це підвищує соціальну спрямованість програми.

Щоб отримати вигідні умови кредитування на житло за програмою «єОселя», необхідно подати заяву в застосунку «Дія». Для цього:

авторизуйтесь у застосунку;

у меню «Сервіси» оберіть «єОселя» і натисніть «Почати»;

оберіть категорію, до якої належите;

укажіть інформацію в заяві (сімейний стан, дані про дітей, житлову нерухомість, дохід тощо);

укажіть дані про житло, яке хочете придбати;

оберіть один або декілька банків, у які хочете надіслати заяву на розгляд, щоб отримати попереднє рішення щодо суми можливого кредиту;

перевірте, підпишіть і відправте заяву.

Після опрацювання заяви отримаєте сповіщення від обраного банку чи банків про попереднє рішення щодо видачі кредиту.