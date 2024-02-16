Щоразу готую його побільше та ставлю в холодильник. Подаю як салат або доповнення до основних страв — дуже смачно.
- 800 г буряків (сирих)
- 2 середні цибулини
- 3 мариновані огірки
- 100 мл розсолу від огірків
- 1 великий зубчик часнику
- 1/3 чайної ложки солі
- чорний мелений перець
- олія
Буряк і огірки натерти соломкою. Цибулю нарізати напівкільцями. У сковорідці розігріти трохи олії. Викласти цибулю, смажити до рум’яності. Додати буряк, тушкувати до готовності під кришкою, помішуючи (близько 10–15 хв.). Викласти в сковорідку огірки, влити розсіл. Тушкувати разом 3 хв. Вичавити часник, посолити, поперчити, перемішати. Тушкувати разом 1 хв. Зняти з вогню, дати повністю охолонути й можна подавати до столу.
Надія ВАЩЕНКО. м. Вінниця.
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