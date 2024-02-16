Щоразу готую його побільше та ставлю в холодильник. Подаю як салат або доповнення до основних страв — дуже смачно.

800 г буряків (сирих)

2 середні цибулини

3 мариновані огірки

100 мл розсолу від огірків

1 великий зубчик часнику

1/3 чайної ложки солі

чорний мелений перець

олія

Буряк і огірки натерти соломкою. Цибулю нарізати напівкільцями. У сковорідці розігріти трохи олії. Викласти цибулю, смажити до рум’яності. Додати буряк, тушкувати до готовності під кришкою, помішуючи (близько 10–15 хв.). Викласти в сковорідку огірки, влити розсіл. Тушкувати разом 3 хв. Вичавити часник, посолити, поперчити, перемішати. Тушкувати разом 1 хв. Зняти з вогню, дати повністю охолонути й можна подавати до столу.

Надія ВАЩЕНКО. м. Вінниця.