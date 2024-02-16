Від правильного вирощування розсади залежать майбутні врожаї. Одні господарі традиційно виготовляють тару для розсади з підручних матеріалів. Інші віддають перевагу готовим. І хоча це виходить дещо дорожче, зате набагато зручніше та ефективніше. А що пропонує сьогодні ринок?

Касети для розсади. Про особливості вирощування розсади в касетах «Порадниця» писала вже не раз. Зазначимо лише, що вони бувають найрізноманітніших розмірів і можуть використовуватись багаторазово. Рослини при вирощуванні в касетах не вимагають пікірування, менше хворіють, бо не контактують одна з одною. А ще — краще приживаються у відкритому ґрунті, бо мають вже сформовану непошкоджену кореневу систему. Розсаду в касетах зручно транспортувати на далекі відстані.

Контейнери та горщики. Готові контейнери та горщики (переважно з пластику) зазвичай багаторазового використання і мають більш естетичний вигляд, аніж саморобні ємності з підручних матеріалів.

Парнички. Це вдосконалений варіант контейнерів і касет для розсади. Містять у наборі власне контейнер, піддон для утримання вологи та головне — прозору кришку для створення парника та кращої схожості насіння. Бувають найрізноманітніших розмірів, багаторазового використання.

Торф’яні таблетки та стаканчики. Містять необхідні для рослин добрива та мікроелементи, забезпечують гарну схожість насіння й міцну здорову розсаду. Висаджують у відкритий ґрунт разом із розсадою, і певний час вони ще продовжують віддавати їй поживні речовини. При цьому не пошкоджується коренева система рослин, завдяки чому розсада швидко приживається. Важливо лише купувати таку тару в перевірених продавців. Рослини в торф’яних ємностях потребують уважного поливу: за невчасного зволоження швидко пересихають, а за надмірного — утворюється пліснява.

Рукав для розсади. Виготовляють із поліетилену, займає мінімум місця у складеному вигляді. Бувають найрізноманітніших розмірів, чорні та прозорі. Висоту такої тари можна обирати самостійно, розрізаючи рукав на відтинки необхідної довжини. Перевага рукавів ще й у тому, що вони зазвичай дешевші за тверду тару. Емності, виготовлені з рукавів, займають значно менше місця, аніж жорсткі контейнери. При цьому доволі міцні. Таку тару щільно розміщують у піддонах, на дно яких попередньо встеляють плівку та засипають кілька сантиметрів ґрунту.

Мішечки для розсади зі спанбонду. В асортименті є найрізноманітніші розміри. У складеному вигляді займають мало місця, що важливо при транспортуванні. Зручні при вирощуванні великої кількості розсади, компактні. Пористий спанбонд легко пропускає вологу та повітря. Завдяки тканинній основі коренева система не гниє і не боїться переливу. Відтак всередині мішечка створюються оптимальні умови для росту та розвитку сіянців. Рослини можна висаджувати в ґрунт разом із мішечком, не пошкоджуючи при цьому корінці. Розростаючись, вони легко проростають крізь стінки мішечків.

Кубики з… мінвати. Навіть будівельні матеріали нині використовують для пророщування насіння. Виробники створюють спеціальні субстрати на основі мінвати. Всередині таких кубиків добре розвивається коренева система рослин. Однак цей спосіб застосовують поки нечасто.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.