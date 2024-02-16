Здоров’я — наша найбільша цінність, тому піклування про себе має стати регулярним. Зима найбільше послаблює імунну систему. Особливо це стосується людей старшого віку, адже саме вони стають найлегшою ціллю для інфекцій та вірусів.

Рекламні поради про «підтримку імунітету» можна побачити на полицях магазинів. Та чи справді вони допомагають вплинути на швидкість і якість імунної відповіді?

Одразу наголошуємо: остерігайтесь примарних обіцянок!

Перше, що слід переглянути, щоб зміцнити імунітет, — це наші щоденні звички. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я підготували для вас 5 порад, які допоможуть бути здоровими цілий рік:

Стежте за своїм харчуванням. Більше фруктів, овочів, цілозернових виробів. Менше солі, цукру, жирного та смаженого. Частіше рухайтесь. Намагайтесь підтримувати мінімальну фізичну активність — 30 хвилин найпростіших вправ щодня. Навіть піші прогулянки рівноцінні заняттям спортом. При цьому не забувайте тепло вдягатись — три шари одягу та утеплене сухе взуття триматимуть тіло в комфортній температурі взимку. Відмовтесь від тютюну та алкоголю. Куріння та вживання алкоголю є основними факторами ризику виникнення хронічних хвороб, яким можна запобігти. Подбайте про гігієну сну та старайтесь менше стресувати. Усі потребують 8 годин сну на добу. Зменшуйте кількість новин, щойно відчуваєте хвилювання, та відкладайте всі електронні пристрої мінімум за 2 години до сну. Також у боротьбі зі стресом допомагає хобі, як-от читання книжок, вишивання, малювання тощо. Вчасно зробіть щеплення та відвідуйте сімейного лікаря. Такі хвороби, як дифтерія, правець і COVID-19, можуть мати серйозні наслідки для організму, якщо вчасно не зробити щеплення проти них. Особливо важливо дбати про вакцинальний статус, коли працюєш в саду та на городі, адже навіть незначні пошкодження можуть призвести до інфікування збудником правця.

Часто люди з віддалених селищ відкладають щеплення через недоступність цієї послуги. Блакитні автобуси разом із локальними бригадами медичних працівників їздять навіть у найбільш віддалені куточки країни, аби зробити усім охочим щеплення проти COVID-19, правця, дифтерії та інших хвороб, які можна попередити вакцинацією. Такий транспорт є у кожній області завдяки ініціативі ВООЗ в Україні та за фінансової підтримки Європейського Союзу.

«Попри війну та численні виклики, програма імунізації в Україні триває. Адже кожне пропущене щеплення підвищує вразливість країни до складних захворювань. Ми наголошуємо, що піклуватись про своє здоров’я та здоров’я своїх близьких важливо в будь-якому віці та за будь-яких обставин. Такий підхід відповідає прагненню забезпечити доступність медичних послуг протягом усього життя, як зазначено в Порядку денному з імунізації до 2030 року у світі та в Україні, а також нашому баченню європейського майбутнього країни», — зазначив доктор Ярно ХАБІХТ, голова ВООЗ в Україні.

Міністерство охорони здоров’я та Центр громадського здоров’я систематично залучають до співпраці міжнародних партнерів для забезпечення рівного і безперешкодного доступу до послуг імунізації для всіх людей в Україні. Тисячі людей вже скористались цією можливістю та отримали своє щеплення. До прикладу, нещодавно разом із десятками своїх односельців пан Ярослав отримав на виїзній вакцинальній сесії у Львівській області захист від наслідків COVID-19.

«Кожен із нас турбується про своє здоровʼя. Саме тому я скористався цим шансом — на місці пройшов медичне обстеження та отримав потрібні мені щеплення. Є оптимізм для подальшої роботи!», — ділиться своїми враженнями пан Ярослав, мешканець села Стрілки Львівської області.

Якщо ви хочете, аби й до вашого населеного пункту приїхала вакцинальна бригада: