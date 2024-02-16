Постраждалі від війни домогосподарства можуть отримати допомогу від Естонської ради у справах біженців. Так, у межах «Програми екстреної підтримки засобів до існування» домогосподарства трьох регіонів можуть отримати субсидії на започаткування або відновлення економічної діяльності, повідомляють на сайті організації.

Подати заявку на участь у програмі можуть мешканці таких громад:

Широківської та Новомиколаївської Запорізької області;

Березнегуватської та Казанківської Миколаївської області;

Шевченківської та Слобожанської, що на Харківщині.

Вони зможуть отримати від 23500 до 33000 грн залежно від діяльності. Допомога буде перерахована на вказаний банківський рахунок.

Грантову підтримку надають для запуску або відновлення таких видів господарської діяльності: тваринництво, виробництво молочної продукції, птахівництво, городництво, бджолярство тощо.

Дізнатися докладніше про умови участі, а також подати заявку на участь у Програмі можна за посиланням: https://register.pagulasabi.ee/uk/livelihoods

Крайній термін — 29 лютого 2024 року.

За додатковою інформацією можна звертатися за номером: 0(67) 508-08-39, або на електронну адресу: livelihoods@pagulasabi.ee