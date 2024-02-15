Неймовірно пухкі, м’які всередині та хрусткі ззовні — круглі пончики з кисломолочного сиру.

На 40 пончиків:

360 г кисломолочного сиру

2 столові ложки цукру

2 середні яйця

1 чайна ложка соди (без гірки)

180–200 г борошна

дрібка солі

дрібка ваніліну

олія

цукрова пудра

У миску викласти сир, яйця, цукор, ваніль, сіль. Усе ретельно розтерти до однорідності. Зернистий сир заздалегідь пропустити через м’ясорубку. Всипати половину борошна, змішаного з содою. Поступово всипати решту борошно, замісити м’яке, трохи липке тісто, як на сирники.

Руки та тісто трохи присипати борошном, відривати невеликі шматочки й формувати кульки розміром із волоський горіх. Викласти на присипану борошном дошку.

У невелику каструльку налити олію (стільки, щоб пончики «плавали»). Розігріти олію, вогонь зробити трохи нижче середнього. Опускати по 5–6 пончиків у киплячу олію. Смажити близько 4 хв., часом помішуючи ложкою, щоб не прилипли до дна. Вони мають стати золотавими. Готові викладати на паперовий рушник.

Перед подачею щедро притрусити цукровою пудрою, адже тісто не дуже солодке.