Незабаром наші садки прокидатимуться після зимового відпочинку. Здавалося б, до розпускання бруньок ще далеко. Однак є роботи, які потрібно встигнути зробити ще до цього. Завітаймо до насаджень смородини! Ці кущі прокидаються одними з найперших. Тож щойно почались відлиги — беремося до справ.

Наприкінці зими — початку весни важливо знищити зимуючих на пагонах шкідників і грибки. Ворогів у смородини чимало. Це бруньковий кліщ, вогнівка, склівка, смородинова галиця, смородинова попелиця, пильщик та інші. З хвороб їй дошкуляють борошниста роса, антракноз, іржа та інші. Тож якщо бажаєте мати щедрі врожаї смачних корисних ягід, рання обробка смородини — обов’язковий агротехнічний захід!

Засоби від хвороб:

сечовина (500 г на 10 л води);

бордоська суміш (3-відсоткова);

мідний купорос (20 г на 10 л);

залізний купорос (300–400 г на 10 л);

Ридоміл (10 г на 4 л);

ХОМ (40 г на 10 л);

Скор (2 мл на 10 л);

Топаз (2 мл на 10 л води) тощо.

І від шкідників:

Актелік (2 мл на 2 л води);

Актара (1,4 г на 10 л води);

Карбофос (60 г на 10 л води) тощо.

Із наступними обробками препарати чергують. У продажу є також комплексні засоби, які діють проти широкого спектра шкідників і хвороб.

Із народних методів проти личинок кліща та інших шкідників використовують обробки пагонів окропом (по мерзлій землі). Зазвичай на 3 кущі вистачає однієї 10-літрової лійки. Але цей захід є радше профілактичним.

ЯК ПРАВИЛЬНО?

Перед роботою видаляємо з-під кущів опале листя, обрізуємо сухі та хворі гілки, розпушуємо ґрунт. Обробляємо кущі сухої безвітряної днини, за температури повітря близько 5 градусів. Точніші рекомендації можна прочитати на упаковці з препаратами. При обробці не пропускаємо жодного міліметра поверхні. Землю у пристовбурному колі також обробляємо. Себе не забуваємо убезпечити засобами індивідуального захисту. Не ігноруємо терміни обробки! Адже чимало препаратів у вказаній концентрації можна застосовувати лише до розпускання листя. Якщо хворіє один кущ, обробіть усі.

Наступний етап обробки смородини буде, коли почнеться сокорух і набубнявіють бруньки. Це так звана фаза «зеленого конуса».

Іван СИМАКОВ, садівник.