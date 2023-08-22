Покриття для підлоги в хліві має бути міцним і довговічним, не пропускати вологу та захищати внутрішній простір приміщення від промерзання.

БЕТОННЕ ПОКРИТТЯ

Воно вважається найпопулярнішим видом підлог для хліва. Така заливка дозволяє отримати рівну поверхню, стійку до вологи та дії гризунів. Заливання бетоном починається з оцінки вихідного покриття. Якщо це залізобетонна плита, то її достатньо очистити від пилу та сміття. А от ґрунтову поверхню потрібно буде вирівняти.

Для бетонної заливки знадобиться цемент (марка 400 або 500), чистий пісок, гравій і щебінь. Бажано укласти на поверхню арматурну сітку для зміцнення, але ця умова не є обов’язковою. На сітку укладають шар гідроізоляційного матеріалу (наприклад, руберойду). По всьому периметру встановлюють дерев’яні мітки, оскільки поверхні заливають частинами. Підготувавши бетонну суміш, її виливають на обрану ділянку та вирівнюють. Після цього потрібно почекати, поки суміш застигне. Якщо заливка проводиться в теплу пору року, бетон необхідно періодично змочувати водою, щоб не тріскався.

ДЕРЕВ’ЯНЕ

Дерев’яна підлога у хліві також має свої переваги. На відміну від бетонної, вона зберігає тепло, тому така конструкція більше підійде для приміщень, у яких утримуватимуть тварин. При цьому слід враховувати, що монтаж дерев’яного покриття складніший, а сам матеріал легко вбирає вологу та поступово починає гнити, тому деякі дошки доведеться періодично замінювати.

Перед монтажем дерев’яної підлоги потрібно вирівняти ґрунтову поверхню в хліві цементною стяжкою. Після цього на площі поверхні розкладають лаги з дерев’яних брусів. Їх слід кріпити за допомогою куточків і саморізів, а також встановлювати на одному рівні. До лаг кріплять дошки. Для прискорення процесу їх можна не з’єднувати між собою, а лише кріпити до лаг за допомогою саморізів. Але, якщо хочете отримати більш надійну конструкцію та запобігти утворенню щілин між дошками, краще зафіксувати дошки між собою за допомогою цвяхів або шурупів, вкручених у бічні стінки.

Оскільки дерев’яна підлога у хліві швидко вбирає вологу й може згнити під впливом фізіологічних виділень тварин, слід ретельно підбирати тип деревини для покриття. Краще брати тверді породи (наприклад, дуб), але також підійдуть дошки зі смолистих (ялини або сосни).

УТЕПЛЕННЯ

При будівництві хліва важливо не тільки знати, як зробити підлогу, а й правильно утеплити її, щоб внутрішня частина приміщення не промерзала і в ній підтримувалася постійна температура. Найчастіше для утеплення підлоги використовують пінопласт або мінеральну вату, рідше — пінополіуретан. Пінопласт більше підходить для зовнішнього утеплення. Якщо плануєте утеплювати підлогу, цей матеріал використовувати не варто, адже він легко спалахує і пошкоджується гризунами.

Мінеральна вата — кращий варіант. Але слід враховувати, що вона легко вбирає та накопичує вологу, тому при дерев’яному покритті між дошками та мінватою потрібно обов’язково укладати шар гідроізоляційного матеріалу.

Найкращий матеріал для утеплення — пінополіуретан, попри високу вартість і необхідність використання спеціальних інструментів для нанесення. Адже він відмінно зберігає тепло, не вбирає вологу та має тривалий термін експлуатації.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.