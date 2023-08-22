Якщо у вас лежить в холодильнику зелена стручкова (спаржева) квасоля і ви не знаєте, що з нею робити, приготуйте її з цибулею й томатами. Однаково смачне таке овочеве рагу з хлібом або ж із гречкою, макаронами тощо. Можна їсти як гарячим, так і холодним.

600 г стручкової квасолі

3 середні помідори

велика цибулина

5—6 зубчиків часнику

вершкове масло

олія

сіль

чорний мелений перець

1 чайна ложка приправи (прованські чи італійські трави)

Квасолю нарізати смужками по 7—8 см. Викласти в киплячу підсолену воду. Варити близько 7 хв. Квасоля має бути трохи хрусткою. Відкинути на друшляк. (Заморожену варити не потрібно, вона вже відварена, можна одразу смажити. Читайте інструкцію на упаковці).

На суміші вершкового масла та олії обсмажити до золотавості нарізану півкільцями цибулину. Додати нарізані часточками томати та вичавлений часник. Посолити, поперчити, додати приправу. Тушкувати овочі під кришкою до м’якості помідорів і часткового випаровування рідини. Викласти до овочів квасолю, акуратно перемішати, тримати під кришкою 3—5 хв. Готово!

Порада: додайте до основних інгредієнтів 2—3 ложки жирної сметани — і ось уже ситна підлива до гречки чи макаронів готова. Або ж — 3—4 яйця: вийде яскравий омлет.