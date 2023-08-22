ПОЛИВ

Якщо після збирання врожаю рослини відчуватимуть нестачу води, годі навіть сподіватися на те, що наступного року смородина й червоні та білі порічки вродять. Після повного збирання ягід має бути проведено не менше двох поливів: по одному в серпні та вересні, а в посушливу осінь і ще один — передзимовий.

ПІДЖИВЛЕННЯ

Подбайте про те, щоб внести під кущі як органічне, так і мінеральне добриво. Візьміть 10 кг компосту, що перепрів, або перегною, 40 г хлористого калію, 100 г суперфосфату. Після підживлення рослини потрібно рясно полити.

ОБРІЗУВАННЯ

Кущ сформований правильно, коли на ньому 10—15 пагонів різного віку — однорічних і 5—6-річних, причому перших — на 2—3 пагони більше, ніж других. Огляньте його рано восени й за потреби проведіть формуюче обрізування.