Батькам дітей, котрі повертаються з-за кордону, варто знати певні особливості зарахування їх до школи, про що інформує МОН.

Після повернення з-за кордону на підставі заяви одного з батьків чи опікунів дитину можуть зарахувати до тієї ж школи, де вона навчалася. Або ж до будь-якої іншої.

До заяви необхідно додати довідку про проходження навчання з іноземного навчального закладу. У ній повинні бути зазначені: особисті дані учня, назва школи, період навчання, перелік предметів, а також результати навчання та система оцінювання.

Якщо такого документа немає, можна скласти річне оцінювання з усіх предметів до початку або впродовж наступного навчального року.

Предмети, які збігаються з українською програмою, будуть переведені у 12-бальну шкалу та зараховані. З решти необхідно буде скласти іспити.