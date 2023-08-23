За 10—14 днів до збирання врожаю картоплі скошую бадилля. Так бульби швидше підсохнуть, їхній кожушок стане грубішим, а відтак довше зберігатимуться.

Особливо цей захід важливий, якщо бадилля уражене фітофторозом. Якщо вчасно скосити, хвороба не перекидається на бульби. Якщо картоплю копаєте заступом, то зрізуючи картоплиння, важливо залишати верхівки висотою близько 15 см. Тоді при викопуванні буде видно, де кущ.

А що робити з бадиллям? Згодовувати тваринам зелену масу картоплі не можна. У ній міститься багато отруйної речовини соланіну. Якщо грядки були заражені фітофторозом, зелень необхідно відразу знищити. Здорову можна використовувати як мульчу. Також це чудовий засіб для боротьби зі шкідливими комахами на садових рослинах. 1,5 кг свіжого або 800 г сухого картоплиння заливають 10 л гарячої води. За 3—4 год. настій проціджують, додають 40 г стружки господарського мила, розчиняють і обприскують рослини.

Іван ПРИТИКА.

Житомирська обл.

Викопувати картоплю я йду відразу з кількома мішками. Навіщо? Бо там же, на грядках, і сортую.

В один мішок відбираю найкрупнішу. У другий — середню. У третій — дрібну. У четвертий — обрізану, пошкоджену вилами, з ознаками хвороб і дефектами. Тобто ту, яка першою піде в їжу чи на корм худобі. Відповідно, і для просушування формую кілька куп. А після сушіння одразу закладаю на зберігання, не витрачаючи час на сортування. Крім того, бульби з ознаками хвороб таким чином не контактують зі здоровими, призначеними для тривалого зберігання. Тож менше шансів, що заразять їх.

Петро ТОЦЬКИЙ.

Київська обл.