Ароматний, розсипчастий і смачний булгур із баклажанами, солодким перцем та грибами — ситна страва на вечерю.

склянка булгура

2 склянки води

1 великий баклажан

1 велика солодка перчина

1 велика цибулина

1 велика морквина

200 г печериць

олія

2 столові ложки вершкового масла

2 зубчики часнику

3—5 гілочок петрушки

0,5 чайної ложки солі

чорний мелений перець

У товстостінній каструлі розтопити вершкове масло, всипати булгур, обсмажувати на середньому вогні, помішуючи, 2—3 хв. Залити двома склянками окропу, накрити кришкою, готувати на повільному вогні 20— 25 хв. Рідини залишитися не повинно.

Усі овочі та гриби нарізати дрібними кубиками. Обсмажити гриби в олії до випаровування вологи, викласти на тарілку. Обсмажити баклажани до готовності, викласти на тарілку. Додати в сковорідку ще олії, обсмажити разом перець, моркву та цибулю до м’якості.

Пересипати булгур у сковорідку до смажених овочів, викласти гриби з баклажанами. Додати подрібнений часник і зелень. Приправити сіллю та перцем за смаком. Прогріти все разом буквально 2 хв. — і можна подавати.