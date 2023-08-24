Українці можуть скористатися можливістю відновити пошкоджене житло чи придбати нове завдяки новим етапам урядових програм, які стартували в серпні, повідомляють у Кабміні.

«єОСЕЛЯ»

За новими умовами, передбаченими змінами до постанови КМУ №856, кредит на житло під 7 відсотків можуть отримати:

✔ ветерани війни та члени їхніх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

✔ внутрішньо переміщені особи;

✔ інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше, ніж 52,5 кв.м для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв.м — на кожного наступного члена сім’ї.

Подати заявку на участь у програмі можна на платформі «Дія» (https://diia.gov.ua/services/yeoselya).

«єВІДНОВЛЕННЯ»

Новий етап цієї урядової програми — компенсації за зруйноване житло, який стартував із серпня, передбачає, що українці, чиї домівки були знищені через російську агресію, можуть подати заяву в «Дії» та отримати кошти на купівлю нового житла.

ЩОБ ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ ЗА ЗНИЩЕНЕ МАЙНО

Повідомте про знищене майно в застосунку «Дія». Для цього перейдіть у меню Послуги — розділ «єВідновлення» — Зруйноване майно. Якщо зробили це раніше, повторно не потрібно.

Заповніть заяву про компенсацію в застосунку. Для цього необхідно, щоб ваші права на нерухомість було внесено до Держреєстру речових прав на нерухоме майно. Укажіть пільгову категорію, якщо є, та контактні дані.

Після того, як комісія оцінить зруйноване майно, отримаєте житловий сертифікат у «Дії» або на електронну пошту. Його можна використати, щоб придбати нову квартиру, будинок чи будь-яке інше житло. На цьому етапі програми «єВідновлення» можна використати отриманий сертифікат лише для купівлі нової домівки.

Наразі за програмою «єВідновлення» держава вже виплачує кошти на ремонти власної оселі.