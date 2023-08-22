Якщо в період перебування у щорічній відпустці я здав кров, чи матиму право на ще один вихідний?

Владислав. Вінницька обл.

Авжеж, матимете. Але щоб отримати право на продовження щорічної відпустки, надайте довідку роботодавцю про забір крові — до завершення відпустки. Вимогами ст.124 КЗпП встановлено, що в дні медичного обстеження та донації крові та/або її компонентів особа, яка виявила бажання здійснити це, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності, зі збереженням за нею середнього заробітку коштом роботодавця відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженого органу.

Такій особі безпосередньо після кожного дня здійснення донації крові та/або її компонентів надається день відпочинку зі збереженням за нею середнього заробітку коштом роботодавця відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженого органу. За бажанням такої особи цей день приєднується до щорічної відпустки.

Отже, якщо працівник здає кров у період щорічної відпустки, то її продовжують на 1 день. Приєднання додаткового дня відпочинку, належного працівникові за давання крові, до щорічної відпустки є правом, а не обов’язком працівника — він може використати такий день як одразу після давання крові, так і в інший час шляхом його приєднання до щорічної відпустки.