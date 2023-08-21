Простий рецепт домашнього кетчупу з яблуками — насиченого, негострого й дуже ароматного.

На 1,2 л:

2 кг червоних помідорів (краще «сливок»)

250 г яблук

250 г цибулі

1 солодка червона перчина

чверть стручка червоного гострого перцю

4 середні зубчики часнику

неповна столова ложка солі

150 г цукру

0,5 чайної ложки кориці

60—70 мл оцту (9%)

1 чайна ложка солодкої паприки

2 великі лаврові листки

4 гвоздики

Усі овочі, часник і яблука нарізати довільно, викласти в товстостінну каструлю. Яблука, перець і томати не чистити від шкірочки та насіння. Поставити каструлю на повільний вогонь, варити від моменту закипання 1 год. 30 хв. Час від часу помішувати. Маса виходить доволі густою завдяки яблукам.

Зняти з плити, подрібнити блендером до однорідності. Процідити масу крізь сито, щоб відділити від кісточок і залишків шкірочки — має вийти ніжне однорідне пюре. Перелити його знову в каструлю. Додати всі спеції, крім оцту. Поставити на повільний вогонь. Варити, помішуючи, від моменту закипання 20—25 хв. Можна й довше, уваривши до бажаної консистенції. Наприкінці влити оцет. Варити ще 3 хв. Видалити лавровий лист і гвоздику.

Розлити кетчуп по стерилізованих банках. Укутати до охолодження, зберігати в коморі.