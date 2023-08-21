Простий рецепт домашнього кетчупу з яблуками — насиченого, негострого й дуже ароматного.
На 1,2 л:
- 2 кг червоних помідорів (краще «сливок»)
- 250 г яблук
- 250 г цибулі
- 1 солодка червона перчина
- чверть стручка червоного гострого перцю
- 4 середні зубчики часнику
- неповна столова ложка солі
- 150 г цукру
- 0,5 чайної ложки кориці
- 60—70 мл оцту (9%)
- 1 чайна ложка солодкої паприки
- 2 великі лаврові листки
- 4 гвоздики
Усі овочі, часник і яблука нарізати довільно, викласти в товстостінну каструлю. Яблука, перець і томати не чистити від шкірочки та насіння. Поставити каструлю на повільний вогонь, варити від моменту закипання 1 год. 30 хв. Час від часу помішувати. Маса виходить доволі густою завдяки яблукам.
Зняти з плити, подрібнити блендером до однорідності. Процідити масу крізь сито, щоб відділити від кісточок і залишків шкірочки — має вийти ніжне однорідне пюре. Перелити його знову в каструлю. Додати всі спеції, крім оцту. Поставити на повільний вогонь. Варити, помішуючи, від моменту закипання 20—25 хв. Можна й довше, уваривши до бажаної консистенції. Наприкінці влити оцет. Варити ще 3 хв. Видалити лавровий лист і гвоздику.
Розлити кетчуп по стерилізованих банках. Укутати до охолодження, зберігати в коморі.
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