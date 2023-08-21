Головки капусти броколі важливо зібрати до того, як почнуть розпадатись. Бажано, щоб їхній розмір не перевищував 15—20 см. Зрізають із частиною стебла довжиною 10—20 см, але не більше. Достигання відбувається неодночасно. Збирають урожай у прохолодну погоду, так головки довше зберігатимуться. Але не під час дощу.

Одразу після зрізування поміщають у прохолодне місце. Однак, на відміну від білоголової, довго ця капуста не зберігається. Для тривалого зберігання броколі заморожують. Перед тим головки для зручності розділяють на суцвіття та розфасовують по поліетиленових пакетах. Досвідчені господині радять перед заморожуванням бланшувати суцвіття в окропі протягом 1—2 хв. Потім швидко охолодити в крижаній воді, злегка обсушити, а вже після цього закласти в морозильну камеру.

Зрізавши на грядках верхні суцвіття, за посадками броколі продовжують доглядати: поливають і підживлюють. Адже за деякий час на рослинах сформуються бічні головки. Саме тому важливо при обрізуванні верхньої головки залишити частину стебла. І хоча маса бічних головок буде значно меншою, все одно отримаєте непоганий урожай.

Марія ОСТАПЧУК.

Вінницька обл.