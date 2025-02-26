Насіння яких рослин треба посіяти, аби виростити травичку для кішок? Хочу посадити для своєї киці, бо бачу, що вона охоча до моїх вазонів.

Тетяна ВАЛЬКО. Київська обл.

Зазвичай для киць пророщують насіння злакових: пшениці, вівса, ячменю. Для цього неглибоку ємність заповнюють шаром ґрунту або вермікуліту, висівають насіння та збризкують водою. Щоб проростання відбулось швидше, насіння перед посівом ненадовго замочують. Зверху контейнер накривають плівкою або склом і ставлять у тепле світле місце на 3–4 дні. Згодом плівку знімають і продовжують поливи, доки трава підросте.

Поїдання проростків є дуже корисним для чотирилапих. Вони містять вітаміни та мікроелементи, а також допомагають тваринам чистити організм. Якщо киця любить травичку, насіння можна висівати конвеєром. Висаджують першу партію