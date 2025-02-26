Протягом сезону не завжди вдається використати всі запаси добрив. Та й не обов’язково, адже строк зберігання, приміром, мінеральних добрив досить тривалий. Якщо протягом зими вони дещо змінили свій первісний вигляд, не поспішайте викидати. Відсиріле добриво, наприклад, спробуйте висушити в теплому сухому місці. Якщо злежалось, акуратно розбийте молотком. А щоб шматочки не розлетілись врізнобіч, перед тим помістіть у полотняний мішечок чи стару наволочку. Таке добриво можна буде додати до компосту, а якщо не сильно втратило вигляд — внести під ягідники та дерева. А от для підживлень городини краще все-таки придбати свіже. В жодному разі у ґрунт не вносять добрива у грудочках, бо можуть спричинити опіки рослин. Тож їх потрібно ретельно подрібнити.

Небажано використовувати різні види добрив, якщо вони змішались між собою, оскільки в такому разі неможливо визначити дозування. Їх теж краще додати до компосту.

Надалі все ж слід зберігати добрива в надійному пакуванні за температури 5–20 градусів та вологості 40–60 відсотків. Навіть невеличкого отвору в упаковці достатньо для проникнення всередину вологи.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.