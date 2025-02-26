НСЗУ разом із Мінветеранів запускають експериментальний проєкт, який розширює перелік безоплатних медичних послуг для ветеранів війни на «первинці» — відповідну постанову ухвалив Кабмін, інформує Урядовий портал.

Розширений перелік безоплатних послуг зможуть отримати учасники бойових дій, звільнені з військової служби, та люди з інвалідністю внаслідок війни.

Йдеться, зокрема, про:

складання індивідуального плану спостереження та ведення відповідно до стану здоров’я ветерана війни;

проведення розширеного скринінгу на стани, пов’язані з наслідками бойових дій;

надання психологічної допомоги;

лікування хронічних станів і наслідків бойових травм;

участь у реалізації індивідуальних реабілітаційних планів для відновлення після травм і захворювань;

участь у лікуванні захворювань і травм опорно-рухової системи, зокрема артриту, артрозу та хвороб суглобів.

Послуги надаватимуть у медзакладах будь-якої форми власності, що укладуть договір із НСЗУ на розширені послуги на первинному рівні медичної допомоги для ветеранів.

Щоб отримати безоплатні медичні послуги, потрібно підписати декларацію з сімейним лікарем (або звернутися до лікаря, з яким уже підписано декларацію), надавши такі документи:

заяву на отримання послуг (особисто або через законного представника);

документ, що підтверджує статус ветерана (посвідчення УБД або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни);

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП).

Проєкт стартує на початку березня.