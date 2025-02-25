Пшоняна каша, запечена в духовці в рукаві, виходить ніжнішою і соковитішою. А доповнення у вигляді обсмажених печериць та овочів суттєво збагачує смак.

200 г пшоняної крупи

300 г печериць

2 середні помідори

1 середня морквина

1 велика цибулина

3 зубчики часнику

1 чайна ложка солі

чорний мелений перець

1 лавровий листок

олія

650 мл окропу

зелень

Пшоняну крупу промити до прозорості води. Обдати пшоно окропом і злити воду. У форму для запікання покласти рукав, один край зав’язати. У рукав викласти шаром пшоно.

Підготовлені печериці нарізати пластинками. Гриби обсмажити в олії до випаровування соку, що виділився, і легкого підрум’янювання. Обсмажені гриби помістити в рукав разом з олією, на якій смажилися, на шар крупи.

Дрібно нарізану цибулину обсмажити до рум’яності. Додати крупно натерту морквину, готувати разом до м’якості моркви. Наприкінці додати дрібно нарізаний часник, перемішати. Акуратно викласти обсмажені овочі з олією в рукав, розрівняти.

Томати натерти на тертушці (без шкірки) і додати в рукав. Не потрібно перемішувати пшоно з грибами та овочами. Вміст рукава посолити, поперчити, додати лавровий листок. Обережно влити в рукав окріп.

Зав’язати край рукава. Поставити підготовлену форму з рукавом у розігріту до 180 градусів духовку. Запікати страву 50–60 хв. до повної готовності крупи.

Готову пшоняну кашу з грибами та овочами перемішати й одразу ж подавати як самостійну страву. Кожну порцію притрусити посіченим кропом.