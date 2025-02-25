Бажання висіяти насіння на розсаду якомога раніше може спричинити негативні наслідки. Рано висіяні рослини відчувають дефіцит світла, витягуються і слабнуть, а після висаджування у ґрунт можуть загинути. Навіть якщо забезпечити їм штучне освітлення, вони переростають, а потім довго приживаються. Та й пересаджувати перерослу розсаду складніше.

Отож ранній посів виправданий лише для городини, яку вирощуватимете в закритому ґрунті. До того ж, погодьтесь, далеко не всю розсаду ми висаджуємо на городі, наприклад, 1 травня. Багато хто практикує конвеєрний посів, коли розсаду висаджують у різні строки. І це правильно, адже дозволяє розтягувати в часі отримання врожаю. Буває, що й помідори ще підсаджуємо у червні. Та й деякі теплолюбні культури, як-от гарбузові, висаджують, лише коли мине загроза похолодань.

Так, розсаду ранньої капусти я висаджую 50–60-денною, середньостиглої — 40–50, пізньої — 35–40. Вік розсади помідорів, перцю та баклажанів — 50–60 днів, надранніх помідорів — 70–75. Гарбузових культур — 30 днів.

Небажаним є також пізній посів насіння, бо можна так і не дочекатися плодів. Тому дуже важливо зважати на оптимальні строки висіву насіння на розсаду залежно від регіону, в якому проживаєте.

Марія МИНЕНКО. Київська обл.