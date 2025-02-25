ЦІННІ БРУНЬКИ

100 г молодих бруньок тополі чорної (заготовляти можна вже наприкінці лютого) залити 0,5 л горілки. Посуд герметично закрити. Настоювати 21 день у темному теплому місці. Процідити. Настоянку зберігати в холодильнику. Вона замінює дорогу аптечну настоянку з прополісу.

Для зміцнення імунітету пити по ст.л. 4 рази на день за 15–20 хв. до їди. (Вранці тільки після сніданку!) Не зловживати! Курс лікування бажано пройти навесні.

ВИВОДИТЬ ШЛАКИ З ОРГАНІЗМУ

Столову ложку зерняток рису і 10 родзинок звечора засипати в термос і залити 0,5 л окропу. Настоювати мінімум 8 год. Не проціджувати. Випити протягом дня за 3 рази у перервах між вживанням їжі. Курс лікування необмежений.

ОСОБЛИВО КОРИСНИЙ ГРЕЧАНИЙ МЕД

На відкриті рани краще наносити тягучий мед. Особливо корисний гречаний. Кристалізований доведеться злегка розтоплювати на водяній бані. А від цього він дещо втрачає лікувальні властивості.

КАВА З МОРКВИ

Дрібно натерту моркву висушити біля газової плити або печі. Потім злегка підсмажити на чистій сковорідці. Каву готують із розрахунку дес.л. сировини на 200 мл окропу. Запарюють так само, як звичайну каву. Вона додасть бадьорості, покращить настрій, але не завдасть шкоди серцю. У разі підвищення тиску — нормалізує його.

ПРИ ЗАСТУДІ, ПІДВИЩЕНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ

Чай з материнки в народній медицині використовують як відхаркувальний засіб. Він же допоможе й у лікуванні застуди, при підвищеній температурі. Готують із розрахунку дес.л. сушеної подрібненої трави на 200 мл окропу. Запарюють так само, як звичайний чай. Протягом дня випити 2–3 такі порції. Пити тільки теплим.

АБИ МАЛИ СИЛИ

У давніші часи для деяких чоловіків однією з найпопулярніших настоянок була калганівка (100 г подрібненого кореня калгану на 0,5 л горілки). Вона лікувала від імпотенції. Але пили не більше 50–75 мл на день.

Чоловікам при імпотенції можна щодня тричі на день у перервах між їдою споживати по ч.л. квіткового пилку з ч.л. травневого меду. Через місяць лікування робити перерву на місяць.

Тарас ЛЕХМАН.