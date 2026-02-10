Деяке насіння має дуже щільну оболонку, через що повільно проростає. Аби пришвидшити проростання, йому треба влаштувати термічний шок. Для цього складіть насіння в марлевий мішечок і занурте спочатку на 20 сек. у гарячу воду (50–60 градусів), а потім одразу в крижану на 20 сек. Повторіть так 3–5 разів. А якщо вже висіяли насіння в ґрунт, створіть йому «лазню». Поставте контейнер із насінням у тепле місце з температурою 25–28 градусів (наприклад, на край радіатора) та накрийте плівкою. Раз на день знімайте плівку хвилин на 10, щоб провітрити посіви. Так паростки з’являться значно швидше.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.