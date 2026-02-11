У лютому в сховищах починає активно проростати картопля. Такі бульби важливо регулярно перебирати та видаляти паростки, адже вони виснажують запаси. Картопля починає активно рости при температурі вище 4 градусів, тож важливо стежити, аби температура не підвищувалась.

Існують також природні способи сповільнити ріст паростків. Це, зокрема, яблука. Вони виділяють газ етилен, який гальмує розвиток вічок. Покладіть 2–3 стиглі яблука на кожні 10 кг картоплі. Сповільнює проростання також м’ята, полин або горобина: перекладіть картоплю сушеними стеблами з листям. Контролюйте вологість у сховищі: якщо в погребі сиро, поставте поруч із картоплею ящик з негашеним вапном або сіллю — вони вберуть зайву вологу. Накрийте бульби невеликим шаром соломи або укладіть зверху шар буряків — буряк вбирає вологу, яка виділяється картоплею, і сам залишається соковитим.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.