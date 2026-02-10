Центр оцінювання функціонального стану особи перевіряє обґрунтованість рішень експертних команд та МСЕК і слідкує за тим, щоб оцінювання повсякденного функціонування людини відбувалося за єдиними правилами, нагадують у МОЗ. Якщо ви не згодні з рішенням експертної команди, можете подати скаргу до Центру оцінювання.

Скаргу подають протягом 40 календарних днів із моменту отримання витягу з рішення. Зробити це можна:

— поштою: 49005, м. Дніпро, пров. Феодосія Макаревського, 1-А;

— особисто до канцелярії Центру в Дніпрі;

— через особистого лікаря в електронній системі.

Обґрунтування скарги доцільно викладати структуровано. Рекомендується орієнтуватися на такі блоки:

Діагнози та супутні стани.

Коротко вкажіть основний діагноз і найважливіші супутні стани.

Історія лікування.

Опишіть, коли розпочалося лікування, які основні методи застосовували, чи були спроби реабілітації.

Функціональний стан у повсякденному житті.

Опишіть, як стан здоров’я впливає на вашу можливість виконувати щоденні завдання: сидіти, стояти, ходити, готувати їжу, доглядати за собою, користуватися транспортом, спілкуватися, навчатися чи працювати. Обов’язково зазначте, що ви можете робити самостійно, що виконуєте з труднощами, а які дії є неможливими без сторонньої допомоги або додаткових засобів підтримки.

Дії експертної команди.

Опишіть, якщо, на вашу думку, були порушення процедури: вас не вислухали, не врахували частину документів, не було профільного спеціаліста, оцінювання виглядало формальним.

Посилання на норми.

Якщо ваш випадок прямо врегульований конкретними нормами, можна зазначити, на які саме статті чи пункти ви посилаєтеся.

За уточненнями щодо вашої справи та порядку оскарження можна звернутися на гарячу лінію Центру: 0(56) 729-47-77 (пн–пт, 8–16 год.).