Амбулаторна реабілітація — реабілітаційна допомога, яку людина отримує без госпіталізації: у медзакладі, вдома або в громаді, роз’яснюють у МОЗ. Її тривалість та інтенсивність залежать від стану людини й цілей відновлення.
У більшості випадків реабілітація проходить із мультидисциплінарною командою і передбачає щонайменше годину занять на день. Загалом може тривати до 112 днів на рік, за складних станів — кількома курсами протягом року.
Якщо ж допомогу надає один фахівець (наприклад, лише фізичний або ерготерапевт), реабілітація відбувається у форматі окремих сесій — не менше 10 занять протягом до 90 днів, але не частіше двох разів на тиждень.
Амбулаторна реабілітація включає:
— первинне, етапні та заключне обстеження;
— роботу мультидисциплінарної команди;
— індивідуальний реабілітаційний план;
— фізичну терапію, ерготерапію, терапію мови й мовлення, психологічну допомогу;
— підбір і навчання користування допоміжними засобами;
— регулярну оцінку прогресу та корекцію плану відновлення.
Як розпочати
- Отримати електронне направлення. Його видає сімейний лікар або лікуючий спеціаліст після встановлення діагнозу та внесення даних в електронну систему охорони здоров’я.
- Підготувати медичні документи (за наявності). Виписки, результати МРТ, КТ чи рентгена допоможуть лікарю фізичної та реабілітаційної медицини оцінити стан людини, визначити цілі відновлення ще до початку реабілітації.
- Обрати медзаклад для реабілітації. Знайдіть його на сайті НСЗУ та зверніться туди з електронним направленням і документом, що посвідчує особу.
- Пройти первинне реабілітаційне обстеження. Мультидисциплінарна команда оцінює стан людини, формує індивідуальний план і ухвалює рішення про початок реабілітації.
Важливо знати і пам’ятати:
— амбулаторна реабілітація безоплатна;
— тривалість і обсяг залежать від цілей та прогресу людини;
— реабілітація може продовжуватися довготривало для підтримки досягнутого рівня функціонування.
Ще більше деталей можете дізнатися в сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77.
