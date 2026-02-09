Амбулаторна реабілітація — реабілітаційна допомога, яку людина отримує без госпіталізації: у медзакладі, вдома або в громаді, роз’яснюють у МОЗ. Її тривалість та інтенсивність залежать від стану людини й цілей відновлення.

У більшості випадків реабілітація проходить із мультидисциплінарною командою і передбачає щонайменше годину занять на день. Загалом може тривати до 112 днів на рік, за складних станів — кількома курсами протягом року.

Якщо ж допомогу надає один фахівець (наприклад, лише фізичний або ерготерапевт), реабілітація відбувається у форматі окремих сесій — не менше 10 занять протягом до 90 днів, але не частіше двох разів на тиждень.

Амбулаторна реабілітація включає:

— первинне, етапні та заключне обстеження;

— роботу мультидисциплінарної команди;

— індивідуальний реабілітаційний план;

— фізичну терапію, ерготерапію, терапію мови й мовлення, психологічну допомогу;

— підбір і навчання користування допоміжними засобами;

— регулярну оцінку прогресу та корекцію плану відновлення.

Як розпочати

Отримати електронне направлення. Його видає сімейний лікар або лікуючий спеціаліст після встановлення діагнозу та внесення даних в електронну систему охорони здоров’я. Підготувати медичні документи (за наявності). Виписки, результати МРТ, КТ чи рентгена допоможуть лікарю фізичної та реабілітаційної медицини оцінити стан людини, визначити цілі відновлення ще до початку реабілітації. Обрати медзаклад для реабілітації. Знайдіть його на сайті НСЗУ та зверніться туди з електронним направленням і документом, що посвідчує особу. Пройти первинне реабілітаційне обстеження. Мультидисциплінарна команда оцінює стан людини, формує індивідуальний план і ухвалює рішення про початок реабілітації.

Важливо знати і пам’ятати:

— амбулаторна реабілітація безоплатна;

— тривалість і обсяг залежать від цілей та прогресу людини;

— реабілітація може продовжуватися довготривало для підтримки досягнутого рівня функціонування.

Ще більше деталей можете дізнатися в сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77.