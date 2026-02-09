За довгої відсутності нормального енергопостачання кожен виживає, як може. Я, наприклад, для підтримки роботи котла на твердому паливі, що обігріває будинок, використовую зарядну станцію, поки немає світла, яке йому для того потрібне. Але це ж буквально на кілька годин. А світла немає і по 12, і по 20 годин поспіль. От і подумалося: а чи можна заряджати такі станції, скажімо, потужністю 1,4 кВт, у Пунктах незламності?

Тетяна. Київська обл.

Відповідь на запитання нашої читачки знаходимо в інформації ДСНС щодо роботи Пунктів незламності. Там зазначають, що вони працюють, аби кожен міг зігрітися, зателефонувати рідним або підзарядити ґаджети. Оскільки ресурс генераторів обмежений, діють певні правила, наголошують у відомстві.

Пріоритет №1 — це телефони, павербанки та ліхтарики. Ми прагнемо допомогти якомога більшій кількості людей одночасно.

Заряджання потужних станцій (типу EcoFlow) — усе залежить від технічних можливостей генератора або інших резервних джерел живлення у конкретному пункті. Рішення щодо підключення потужних пристроїв ухвалює відповідальна особа на місці.

Чому існують обмеження? Велика станція (орієнтовною потужністю 1–1,2 кВт і більше) може спричинити перевантаження електрогенеруючого обладнання, через що без можливості зарядити ґаджети залишаться всі.

Наразі немає окремого закону чи регламенту, який би чітко обмежував потужність пристроїв у ватах. Тому все залежить від потужності обладнання в конкретному пункті — чергові оцінюють ситуацію на місці, щоб енергії вистачило кожному.