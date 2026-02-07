Смачне поєднання тіста, як у кексів, та сирної ніжності, як у чизкейків, а на смак — як торт. Вишня — це королева десертів завдяки своєму яскравому кисло-солодкому смаку, який ідеально балансує солодкість крему чи тіста.
- 4 яйця
- 130 г цукру
- 250 г борошна
- 160 г вершкового масла
- 7 г розпушувача
Чизкейк-шар:
- 250 г м’якого сиру
- 50 г цукру
- 10 г кукурудзяного крохмалю
- 30 г вершків (33–35%)
- 1 яйце
Вишнева начинка:
- 260 г замороженої вишні
- 40 г цукру
- 15 г кукурудзяного крохмалю
Приготування вишневої начинки. У мисці змішати цукор із крохмалем. У сотейнику з товстим дном нагріти заморожену вишню до появи перших парів. Всипати суміш цукру з крохмалем, постійно помішуючи лопаткою. Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загусання. Перелити в іншу ємність і накрити плівкою. Залишити охолоджуватися, поки готуються інші шари.
Приготування тіста. Яйця кімнатної температури збити з цукром приблизно 5 хв., поки маса збільшиться вдвічі. Додати просіяне борошно з розпушувачем, перемішати. Влити розтоплене вершкове масло, перемішати до однорідності.
Приготування чизкейк-шару. До сиру додати цукор, яйце, вершки та крохмаль. Добре об’єднати масу до гладенької консистенції.
Приготування торта. Вилити третину тіста у форму. Зверху викласти половину чизкейк-маси, залишаючи по краях 1 см, додати третину вишневої начинки, також не доходячи до країв. Вилити другу третину тіста, щоб повністю покрити начинку. Зверху викласти решту чизкейка та вишню. Залити залишками тіста. Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці 60 хв. Готовність перевірити зубочисткою. Дати постояти у формі 5 хв. Потім дістати і перекласти на решітку до повного охолодження. Можна покрити кремом, або залишити так, в будь-якому варіанті дуже смачно.
Леся БУШМА.
Залишити відповідь