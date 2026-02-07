Смачне поєднання тіста, як у кексів, та сирної ніжності, як у чизкейків, а на смак — як торт. Вишня — це королева десертів завдяки своєму яскравому кисло-солодкому смаку, який ідеально балансує солодкість крему чи тіста.

4 яйця

130 г цукру

250 г борошна

160 г вершкового масла

7 г розпушувача

Чизкейк-шар:

250 г м’якого сиру

50 г цукру

10 г кукурудзяного крохмалю

30 г вершків (33–35%)

1 яйце

Вишнева начинка:

260 г замороженої вишні

40 г цукру

15 г кукурудзяного крохмалю

Приготування вишневої начинки. У мисці змішати цукор із крохмалем. У сотейнику з товстим дном нагріти заморожену вишню до появи перших парів. Всипати суміш цукру з крохмалем, постійно помішуючи лопаткою. Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загусання. Перелити в іншу ємність і накрити плівкою. Залишити охолоджуватися, поки готуються інші шари.

Приготування тіста. Яйця кімнатної температури збити з цукром приблизно 5 хв., поки маса збільшиться вдвічі. Додати просіяне борошно з розпушувачем, перемішати. Влити розтоплене вершкове масло, перемішати до однорідності.

Приготування чизкейк-шару. До сиру додати цукор, яйце, вершки та крохмаль. Добре об’єднати масу до гладенької консистенції.

Приготування торта. Вилити третину тіста у форму. Зверху викласти половину чизкейк-маси, залишаючи по краях 1 см, додати третину вишневої начинки, також не доходячи до країв. Вилити другу третину тіста, щоб повністю покрити начинку. Зверху викласти решту чизкейка та вишню. Залити залишками тіста. Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці 60 хв. Готовність перевірити зубочисткою. Дати постояти у формі 5 хв. Потім дістати і перекласти на решітку до повного охолодження. Можна покрити кремом, або залишити так, в будь-якому варіанті дуже смачно.

Леся БУШМА.