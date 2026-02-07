Це перлина грузинської кухні. Його головні ознаки: навариста яловичина, пікантна кислинка ткемалі, ароматні спеції та багато свіжої зелені. Тож давайте приготуємо цей зігріваючий і ситний супчик.

300 г яловичини

50 г рису

цибулина

морквина

1 ст.л. томатної пасти

20 г вершкового масла

2 зубчики часнику

20 г соусу ткемалі

20 г зелені

перець чилі червоний за смаком

1 ст.л. приправи хмелі-сунелі

лавровий лист

сіль за смаком

Покладіть яловичину в холодну воду. Доведіть до кипіння, обов’язково зніміть піну. Варіть на повільному вогні 1,5–2 год., поки м’ясо почне легко відділятися від кістки. Потім вийміть його, наріжте порційно і поверніть у каструлю.

Промийте рис і додайте до киплячого бульйону. Варіть 10 хв.

Дрібно наріжте цибулину і морквину та обсмажте до золотавого кольору на вершковому маслі. Додайте соус ткемалі, томатну пасту і тушкуйте ще 2–3 хв. Відправте засмажку в суп.

Коли рис буде готовий, додайте сіль, хмелі-сунелі, подрібнений часник і гострий перець. Дайте прокипіти 2 хв. і вимкніть вогонь.

Всипте нарізану зелень, накрийте кришкою і дайте супу «відпочити» 15–20 хв. Харчо має бути досить густим, майже як соус. Подавайте гарячим.

Леся БУШМА.