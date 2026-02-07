Це перлина грузинської кухні. Його головні ознаки: навариста яловичина, пікантна кислинка ткемалі, ароматні спеції та багато свіжої зелені. Тож давайте приготуємо цей зігріваючий і ситний супчик.
- 300 г яловичини
- 50 г рису
- цибулина
- морквина
- 1 ст.л. томатної пасти
- 20 г вершкового масла
- 2 зубчики часнику
- 20 г соусу ткемалі
- 20 г зелені
- перець чилі червоний за смаком
- 1 ст.л. приправи хмелі-сунелі
- лавровий лист
- сіль за смаком
Покладіть яловичину в холодну воду. Доведіть до кипіння, обов’язково зніміть піну. Варіть на повільному вогні 1,5–2 год., поки м’ясо почне легко відділятися від кістки. Потім вийміть його, наріжте порційно і поверніть у каструлю.
Промийте рис і додайте до киплячого бульйону. Варіть 10 хв.
Дрібно наріжте цибулину і морквину та обсмажте до золотавого кольору на вершковому маслі. Додайте соус ткемалі, томатну пасту і тушкуйте ще 2–3 хв. Відправте засмажку в суп.
Коли рис буде готовий, додайте сіль, хмелі-сунелі, подрібнений часник і гострий перець. Дайте прокипіти 2 хв. і вимкніть вогонь.
Всипте нарізану зелень, накрийте кришкою і дайте супу «відпочити» 15–20 хв. Харчо має бути досить густим, майже як соус. Подавайте гарячим.
Леся БУШМА.
