Однією з головних причин того, чому взимку під час зберігання проростає цибуля, є висока вологість. Так, якщо вологість у сховищі вища за 70 відсотків, для цибулини це сигнал, що настав час пускати коріння та паростки. Якщо в погребі або коморі теплішає, це також активізує процеси всередині цибулини. Сигналом до пробудження є також сонячне або навіть яскраве штучне світло. Не на користь і сусідство з картоплею, буряком чи морквою: цибуля вбирає вологу, яку вони виділяють, і починає проростати й гнити.

А буває, що цибулю неправильно підготували до зберігання: погано просушили після збору або перегодували азотними добривами влітку — така теж зберігатиметься набагато гірше. Шийка цибулини має бути повністю сухою на дотик.

Найкраще цибуля лежить при 0–3 градусах у темряві в погребі. Це так званий холодний спосіб зберігання. Або при 18–22 градусах — теплий спосіб. А от найгіршою для цибулі є середня температура в межах 7–12 градусів.

Не зберігайте цибулю в поліетиленових пакетах. Натомість використовуйте сітки, плетені кошики або капронові колготки — головне, щоб між цибулинами вільно циркулювало повітря.

Якщо в погребі сиро, поставте поруч відро з деревною золою, сіллю або сухою тирсою — вони вбиратимуть вологу з повітря. Пересипте цибулини звичайною крейдою, вона також вбирає зайву вологу і стримує розвиток грибків.

Раз на місяць перевіряйте запаси. Якщо виявите пророслу цибулю, її треба негайно прибрати, бо вона «заражає» вологістю сусідні.

Наші бабусі зберігали цибулю в косах. Це найкращий спосіб, якщо не обрізали сухе бадилля. У квартирах зручно зберігати у підвішених на гачок капронових панчохах. Якщо цибулі небагато, її складають у ящик і пересипають додатковим сухим лушпинням або деревною золою. Добре підійдуть для зберігання і плетені кошики з натурального матеріалу — вони забезпечують природну циркуляцію повітря. Але не насипайте цибулю шаром більш як 30–40 см, інакше нижні плоди «задихнуться» від власного вуглекислого газу і почнуть гнити.

Що робити з тією, що вже проросла? Поставте таку цибулину в склянку з водою або висадіть у горщик із землею — і отримаєте свіжу зелень посеред зими. Проросла цибуля швидше втрачає соковитість і стає гіркою, тому її краще одразу вжити в їжу.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.