Ви ж напевне чули про це, а хто, можливо, й використовував такий спосіб, аби хоч якось обігріти своє помешкання, яке залишилося без централізованого опалення та електроенергії внаслідок ворожих обстрілів.

У домівках із газопостачанням у людей часто залишається лише одне джерело енергії — природний газ. Саме тому багато хто намагається обігріти помешкання за допомогою газової плити: вмикають конфорки, нагрівають цеглу або навіть користуються духовкою, сподіваючись отримати бодай якесь тепло.

Однак такі дії не лише малоефективні, а й смертельно небезпечні, застерігають в АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».

Чому це не працює

Так звані «народні методи» обігріву активно поширюють в інтернеті — від порад щодо вибору цегли до рекомендацій, як довго її гріти. Проте фахівці наголошують: користі з цього майже немає.

Одна нагріта цеглина здатна накопичити приблизно 0,05 кВт/год. тепла — це мізерна кількість. Для порівняння, звичайна грілка з гарячою водою дає в кілька разів більше тепла і при цьому не створює смертельних ризиків.

Головна загроза — чадний газ

Для повного згоряння 1 куб.м природного газу потрібно близько 10 куб.м повітря. Якщо кисню недостатньо, замість вуглекислого газу утворюється оксид вуглецю (СО) — чадний газ.

Найбільша небезпека в тому, що:

— він безбарвний,

— не має запаху,

— його неможливо відчути без спеціальних датчиків.

Закриті вікна, увімкнені конфорки, духовка — і в приміщенні починає накопичуватися смертельно небезпечна концентрація газу.

Перші симптоми отруєння: головний біль, нудота, запаморочення, прискорене серцебиття, сухий кашель, у важких випадках можливі втрата свідомості, судоми, зупинка дихання і смерть.

Чадний газ часто називають «тихим убивцею». За його великої концентрації симптоми з’являються швидко, після чого може настати смерть. Особливо небезпечно залишати плиту ввімкненою на ніч, тому що під час сну людина не відчуває симптомів.

Науковці звертають увагу не лише на чадний газ, а й на діоксид азоту, який виділяється під час горіння газу та шкодить дихальній і серцево-судинній системам. Найвразливіші — діти та люди похилого віку.

Інші ризики

Серед додаткових загроз: перегрів і займання меблів, пожежі, вибух газоповітряної суміші при критичній концентрації газу в повітрі.

Висновок простий

Безпечного способу обігріти оселю газовою плитою не існує.

У технічній документації будь-якої плити чітко зазначено: вона призначена виключно для приготування їжі.

Газ у побуті може бути безпечним лише за умови суворого дотримання правил експлуатації.

Не варто довіряти сумнівним «лайфхакам» з інтернету та ризикувати життям — своїм і близьких. Бережіть себе. Безпека — понад усе.