Кабмін розширив перелік послуг служби зайнятості, які можна отримати через ЦНАП, інформує Урядовий портал. Уже наприкінці лютого 11 послуг для шукачів роботи та роботодавців надаватимуть і в усіх ЦНАП. Це спрощуватиме доступ до послуги у сфері зайнятості, особливо для мешканців громад, де немає постійно діючих центрів зайнятості, та для тих людей, хто цінує швидкий і зручний сервіс.

Громадяни у ЦНАП можуть:

— подати заяву про надання або поновлення статусу зареєстрованого безробітного;

— подати заяву про припинення статусу зареєстрованого безробітного;

— отримати довідки про перебування на обліку та нарахування допомоги по безробіттю;

— оформити допомогу на поховання у разі смерті зареєстрованого безробітного.

Роботодавці через ЦНАП зможуть: отримати, продовжити дію, змінити чи відкликати дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.