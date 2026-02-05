Кабмін розширив перелік послуг служби зайнятості, які можна отримати через ЦНАП, інформує Урядовий портал. Уже наприкінці лютого 11 послуг для шукачів роботи та роботодавців надаватимуть і в усіх ЦНАП. Це спрощуватиме доступ до послуги у сфері зайнятості, особливо для мешканців громад, де немає постійно діючих центрів зайнятості, та для тих людей, хто цінує швидкий і зручний сервіс.
Громадяни у ЦНАП можуть:
— подати заяву про надання або поновлення статусу зареєстрованого безробітного;
— подати заяву про припинення статусу зареєстрованого безробітного;
— отримати довідки про перебування на обліку та нарахування допомоги по безробіттю;
— оформити допомогу на поховання у разі смерті зареєстрованого безробітного.
Роботодавці через ЦНАП зможуть: отримати, продовжити дію, змінити чи відкликати дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.
