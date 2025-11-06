Захищаємо дерева від холодів і гризунів

За плюсових температур триває посадка дерев та кущів. Земля м’яка і придатна до обробки, аж поки не замерзне.

Також необхідно підготувати сад до успішної зимівлі й захистити від морозів і гризунів. О цій порі для захисту від зайців і мишей стовбури молодих дерев обгортають захисним матеріалом (сітка-рабиця, руберойд, ялинові гілки, агроволокно). До настання сильних морозів нарізають однорічні живці для весняного щеплення. Найкраще брати пагони з південного боку.

Продовжують санітарне обрізування дерев, видаляючи всі хворі, сухі, пошкоджені та старі гілки. Очищають кору старих дерев від моху, лишайників та відмерлої кори за допомогою скребка або металевої щітки. Це місця зимівлі шкідників. Під деревами перед тим розстеляють тканину або поліетилен, куди падатиме все, що відпадає. Зібрані залишки знищують. Якщо ще не зробили у жовтні, білять стовбури та основи скелетних гілок вапном або спеціальною фарбою. Побілка захищає кору від сонячних опіків (коли сонце гріє взимку) та відлякує гризунів.

Підживіть дерева, якщо досі цього не зробили, (лише фосфорними та калійними добривами, без азотних). Добрива закладають під час перекопування ґрунту по контуру крони. Також продовжують здійснювати вологозарядний полив. Ґрунт у пристовбурних колах потрібно замульчувати шаром компосту, також це може бути перегній, торф, солома чи інші матеріали. Мульча оберігає коріння від промерзання взимку, стабілізує температурний режим, а навесні перешкоджає швидкому випаровуванню вологи з ґрунту. Мульчувати потрібно не лише чагарники та дерева, а й клумби з багаторічними квітами.

Якщо ще не закінчили збір і знищення гнилих і сухих плодів на деревах, а також падалиці, покваптеся. У них можуть причаїтися шкідники.

Наприкінці місяця, залежно від погодних умов, вкривають виноград. Перед тим кущі обрізають і проводять профілактичне обприскування (наприклад, 5-відсотковим розчином залізного купоросу). Вкривають, лише коли лози будуть сухі. Їх зв’язують у жмутки, укладають на землю та присипають ґрунтом товщиною в 10 см. Перед прикопуванням лози можна обмотати агроволокном. Також ближче до настання низьких температур захищають теплолюбні рослини (інжир, хурму тощо), обмотуючи нетканим матеріалом.

О цій порі в саду здійснюють генеральне прибирання: знімають із гілок і збирають під деревами гнилі плоди, опале листя, залишки трави і виносять усе це за межі ділянки.

Щоб захистити дерева від шкідників, після падолисту їх обробляють

концентрованим розчином сечовини (500 г на 10 л води). Також можна обприскати 3-відсотковим розчином залізного купоросу. Обробляють у суху погоду за слабких плюсових температур.

Хвойні не завадить обережно обмотати мотузкою по колу, притискаючи гілки до стовбура. Це потрібно для того, щоб при сильних снігопадах, особливо якщо сніг мокрий і важкий, гілки не зламалися або не деформувалися.

У листопаді за плюсових температур ще проводять підзимовий посів насіння плодових і декоративних рослин, яким потрібна тривала стратифікація. Це яблуня, магнолія, каштан, дуб та інші.

Можна підготувати посадкові ями на весну. Із настанням холодів треба розвішати годівниці для птахів. Вони можуть бути найпростіші, з пластикових пляшок.

Перекопуємо грядки та готуємо ґрунт для розсади

На початку місяця ще перекопують город, залишаючи крупні грудочки. Це допоможе знищити личинок шкідників, які ховаються в ґрунті. Додають органічні добрива, зокрема перепрілий гній або компост: 5–7 кг на кв.м. Подекуди ще збирають пізній врожай капусти, а також селери.

У заздалегідь підготовлені грядки сіють підзимові овочеві культури, зокрема цибулю-сіянку. У більшості випадків посадку сіянки завершують до середини-кінця листопада, доки ґрунт не промерз. Посадиш рано — у цибулі почне відростати перо. Тож детальніше про це розповімо у найближчих номерах. Заготовляють у мішках суміш для посіву овочів на розсаду. Їх можна залишити на морозі під навісом.

Закладають на зберігання насіння. Основні умови для — сухість, прохолода й темрява. Відносна вологість повітря у приміщенні, де зберігається насіння, повинна бути низькою, в межах 40–50 відсотків. Температура — 4–12 градусів. Використовуйте для зберігання паперові пакети, мішечки з натуральних тканин (наприклад, льону чи джуту), скляні банки з герметичними кришками або пластикові контейнери.

Багаторічні овочі готують до перезимівлі. Обрізають відмерле листя ревеню, багаторічної цибулі, м’яти, меліси. Міжряддя присипають шаром перегною або торфу.

Подбайте про теплицю: обробіть інсектицидами, перекопайте та знезаразьте ґрунт. Також у листопаді можна потроху облаштовувати город на підвіконні та висівати городину в контейнерах.

Обрізаємо сухе листя, підгортаємо троянди

Багаторічні квіти, такі як іриси, хости, півонії, обрізають до рівня землі. До цього часу потрібно викопати бульбокореневища жоржин, канни, цибулини гладіолусів. Зберігають їх у прохолодному місці до весни. На початку місяця за теплої погоди ще можна висадити тюльпани, нарциси, лілії, крокуси, гіацинти. Глибина посадки має становити приблизно три висоти цибулини.

Також продовжують обрізувати та обробляти проти хвороб трояндові кущі. Коли кущі будуть сухі, їх підгортають. Замість садового ґрунту, особливо якщо він важкий або глинистий, для підгортання (утеплення кореневої шийки) троянд пізно восени найкраще використовувати легкі, сухі та повітропроникні матеріали. Це може бути торф або торфо-піщана суміш. Торф чудово зберігає тепло, створює пухкий, дихаючий шар, що запобігає випріванню. Рекомендується використовувати сухий торф. Для підгортання чудово згодиться і компост або перегній. Вони виконують подвійну функцію — утеплення та повільного підживлення. Важливо, щоб були сухі та знезаражені, аби уникнути появи гнилі.

Хризантеми на початку листопада можуть ще цвісти. Втім, з настанням стійких холодів їх обрізають. Викопування на зиму потребують великоквіткові хризантеми, а також деякі сорти виду мультифлора.

На часі подбати й про інструменти, які служили вам увесь сезон. За допомогою щітки та мильної води видаляють з них бруд. Заточують леза секаторів і ножиць. Змащують металеві частини мастилом і зберігають у сухому приміщенні. Перевіряють шланги та систему поливу. Зливають із них воду і складають у захищене місце. Перекривають крани: якщо цього не зробити, взимку може порвати труби.

Підготувала Катерина ОКУНЬ.