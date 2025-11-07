Пряний пиріг із яблуками на сметані завдяки кориці наповнює оселю спокусливим ароматом під час випічки. Він як маленьке свято, що збирає всю родину за столом. Тож сміливо розливайте молоко, заварюйте чай чи каву та насолоджуйтесь спілкуванням, пригощаючись цим простим, але дуже смачним пирогом!

* 500 г яблук

* 250 г борошна

* 250 г сметани

* 170 г цукру

* 50 г вершкового масла

* 2 яйця

* 2 ч. л. коричневого цукру

* 1 ч. л. кориці

* 1 ч. л. розпушувача

* 0,3 ч. л. соди

* дрібка солі

Очистити яблука та нарізати часточками. Присипати корицею та додати чайну ложку коричневого цукру. Все перемішати.

Порада: якщо у вас солодкі яблука, то потрібен не цукор, а сік лимона, щоб у пирозі був контраст солодкого тіста і кислуватих яблук.

У миску вбити два яйця, додати дрібку солі та цукор. Збивати яйця із цукром до стійкої світлої маси. Додати сметану. Зробити буквально пару-трійку обертів міксера на повільній швидкості, паралельно додаючи розтоплене вершкове масло. Просіяти борошно із содою, розпушувачем і додати в яєчно-сметанну масу. Вже лопаткою швидко, але акуратно замісити тісто. Увімкнути нагріватися до 170 градусів духовку.

Вистелити форму папером для випічки, викласти тісто та розрівняти. Наче ребром, густо поставити часточки яблук, вдавлюючи в тісто. Присипати верх другою чайною ложкою коричневого цукру.

Запікати пиріг з яблуками на сметані в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 45–60 хв.

Якщо форма трохи ширша — знадобиться більше яблук, пиріг вийде нижчим, а час випічки скоротиться до 40–45 хв. Форма трохи менша — пиріг вищий, але й часу для приготування більше. Обов’язково перевірити готовий пиріг дерев’яною паличкою. Вона має вийти із центру сухою. Якщо бачите, що верх темніє — закрити фольгою.

Дати пирогу постояти 10 хв. у формі. Потім дістати із форми і нарізати.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.