Проживання маломобільних ВПО: експериментальний проєкт
Послуга проживання для маломобільних категорій ВПО — це підтримка, яка допомагає людям не просто мати дах над головою, а відновити самостійність і відчуття безпеки.
Після завершення тривалого медсестринського догляду внутрішньо переміщені особи, котрі потребують додаткової допомоги, можуть скористатися цією послугою протягом року — безкоштовно, за рахунок державного бюджету, розповідають у Мінсоцполітики.
Хто надає таку послугу
Фізична чи юридична особа, котрі включені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг.
Вони повинні відповідати критеріям надавачів соцпослуг, які встановлені КМУ. Мати власне чи орендоване приміщення для надання цієї послуги.
Що вона передбачає
Послуга з проживання для маломобільних категорій ВПО передбачає:
— забезпечення житлом із усіма зручностями;
— можливість самостійно готувати їжу;
— допомогу у веденні домашнього господарства;
— розвиток і формування соціальних навичок;
— допомогу у вирішенні складних життєвих ситуацій;
— за потреби — залучення інших фахівців, служб чи підприємств незалежно від форм власності.
