Проживання маломобільних ВПО: експериментальний проєкт

Послуга проживання для маломобільних категорій ВПО — це підтримка, яка допомагає людям не просто мати дах над головою, а відновити самостійність і відчуття безпеки.

Після завершення тривалого медсестринського догляду внутрішньо переміщені особи, котрі потребують додаткової допомоги, можуть скористатися цією послугою протягом року — безкоштовно, за рахунок державного бюджету, розповідають у Мінсоцполітики.

Хто надає таку послугу

Фізична чи юридична особа, котрі включені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг.

Вони повинні відповідати критеріям надавачів соцпослуг, які встановлені КМУ. Мати власне чи орендоване приміщення для надання цієї послуги.

Що вона передбачає

Послуга з проживання для маломобільних категорій ВПО передбачає:

— забезпечення житлом із усіма зручностями;

— можливість самостійно готувати їжу;

— допомогу у веденні домашнього господарства;

— розвиток і формування соціальних навичок;

— допомогу у вирішенні складних життєвих ситуацій;

— за потреби — залучення інших фахівців, служб чи підприємств незалежно від форм власності.