Україна дедалі частіше опиняється під комбінованою атакою країни-терориста. Після таких ударів по нашій інфрастурктурі діють спеціальні графіки аварійних знеструмлень, та, попри це, українці залишаються зі зв’язком.

Оператори мобільного зв’язку готові до таких ситуацій: їхні інженерні бригади працюють у посиленому режимі, а базові станції переходять на акумуляторні батареї та генератори, щоб забезпечити українців критично важливим звʼязком. У Мінцифри дають поради, як підготуватися до блекаутів, аби максимально ефективно використовувати наявний ресурс і завжди бути на зв’язку.

Порада №1. Завчасно завантажте Мапу Пунктів незламності в «Дії» — з головного екрана застосунку. Так ви завжди знайдете найближче місце, де можна зарядити телефон, підключитися до інтернету або зателефонувати рідним.

Порада №2. Якщо хочете мати стабільний домашній інтернет навіть під час тривалих знеструмлень, під’єднайтеся до провайдерів, що використовують технологію XPON. Ця технологія дає змогу мати інтернет до 72 год. під час блекаутів.

Перевірте, чи підключив ваш провайдер XPON, на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН. Якщо ваш провайдер уже використовує технологію, купіть повербанк і підключіть до роутера та абонентського термінала ONU, щоб забезпечити автономну роботу мережі.

Порада №3. Якщо зв’язок вашого оператора погіршився або зник через перевантаження мережі чи пошкодження станції, скористайтеся національним роумінгом. Ця функція дасть вам змогу під’єднатися до мережі будь-якого іншого доступного оператора.

Як це зробити

Вимкніть автовибір мережі. На Android: Налаштування → Мобільна мережа (чи Підключення) → Оператор. На iOS: Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі.

Знайдіть і виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL.

Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу.

Перевірте можливість вихідного дзвінка чи SMS.

Залишайтеся на зв’язку!