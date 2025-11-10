Завдяки державній програмі лікування вірусних гепатитів B і С українці отримують безоплатно сучасні препарати прямої противірусної дії. Значні обсяги потреб у препаратах для лікування ВГВ і ВГС вдається забезпечувати завдяки придбанню генеричних форм препаратів (іншими словами — генериків або дженериків). І часто в пацієнтів виникає запитання: чи генеричні препарати є безпечними та настільки ж ефективними, як оригінальні для лікування цих хвороб?

Генерики — це відтворені копії оригінальних лікарських засобів, які мають ту саму діючу речовину та лікарську форму (таблетка/капсула/рідина тощо), дозування, що й оригінальний препарат, який першим вийшов на фармацевтичний ринок, пояснюють фахівці Центру громадського здоров’я України. Коли термін патентного захисту завершується, інші компанії можуть виробляти та реалізовувати такий самий лікарський засіб уже під його міжнародною генеричною назвою, зазвичай — діючої речовини.

Генерики не захищені патентом і не є першими на ринку, тому для підтвердження їхньої ефективності не потрібен дорогий і тривалий цикл досліджень — він уже пройдений оригінальним виробником, що значно здешевлює процес виробництва та робить ліки доступнішими. До того ж після завершення дії патенту на ринку з’являється кілька виробників, і конкуренція супроводжується зниженням цін на препарат. У результаті генерики можуть коштувати до 95 відсотків дешевше за оригінальні ліки.

Дженерики є повноцінними аналогами оригінальних лікарських засобів і характеризуються такою ж ефективністю, безпекою та якістю. Їх виробляють відповідно до міжнародних стандартів належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice, GMP).

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує використання дженериків, особливо в тих країнах, де вірусні гепатити B і С є поширеними, а економічна спроможність обмеженою, з метою покращення доступу населення із ВГВ і ВГС до лікування.

Отже, дженерики — це ефективні та безпечні лікарські засоби, які використовують у всьому світі.