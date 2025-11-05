У Благодійній організації Leleka Foundation Ukraine разом із лікаркою загальної практики в Медичній службі Третього армійського корпусу Мариною ХАЛІМОНЕНКО та лікарем-інфекціоністом Євгеном ЩЕРБИНОЮ підготували поради, як військовим швидко та безпечно допомогти собі при ГРВІ, й розповіли про міфи щодо застуди.

Міф 1. Застуда стається через холод.

Насправді всі наші шмарклі, кашель, температуру та біль у горлі спричиняють переважно віруси. Їх багато: це і риновіруси, й аденовіруси, і вірус грипу, й коронавіруси, яких є ціле «сімейство», що псувало нам плани ще до пандемії. Сам по собі холод як такий не може спричинити застуду.

Хоча, як стверджує інфекціоніст Євген Щербина, існує ймовірність, що вплив низьких температур може перевести безсимптомну форму ГРВІ у симптоматичну. Але щоб стверджувати це з точністю, потрібні додаткові дослідження.

Міф 2. Застуду можна вилікувати.

Насправді — ні. Вона «лікується» сама. Більшість препаратів, які можемо купити в аптеці «проти застуди», лікують виключно симптоми. Що само по собі корисно й ефективно, особливо у війську. Бо навіть в теплому ліжечку витримувати головний біль, нежить, озноб і біль у м’язах чи горлі — сумнівне задоволення. А під час БЗВП або на позиціях це й ускладнює виконання завдання та створює додаткові ризики для військовослужбовця. Тому мати в аптечці те, що полегшує ваш стан, — важливо. Але не менш важливо розуміти, що дійсно працює, а що може спричинити небажані побічні ефекти, наприклад, сонливість.

Утамувати біль і знизити температуру

Найбільш ефективні та безпечні препарати при цьому, які точно варто мати в аптечці, — парацетамол та ібупрофен. Але вкрай важливо правильно розрахувати дозу та дати час лікам спрацювати.

Марина Халімоненко пояснює, що парацетамол добре знеболює та збиває температуру, а ще це найпопулярніший безрецептурний препарат. Проте його передозування призводить до токсичного ураження печінки. Тому важливо не переборщити з дозою.

Оптимальне дозування — 1000 мг до 4 разів на добу через кожні 4–6 год. Також можна чергувати ці два препарати, якщо температура швидко підіймається знову, каже медикиня. Нормальна доза ібупрофену для середньостатистичного дорослого — 400 мг до 3 разів на добу через кожні 6–8 год. Вона також додає, що не варто терпіти біль і дискомфорт, якого можна позбутися: приймати ці препарати можна, орієнтуючись на самопочуття.

А от із препаратами, які мають у складі декілька діючих речовин, варто бути обережними: чим ширший склад, тим вищі ризики.

За словами лікарки, деякі «чаї проти застуди» мають у складі протиалергічні складові, що може спричинити сонливість. Наприклад, антигістамінні першого покоління: фенірамін та хлорфенамін. Це небажаний ефект, якщо людина за кермом чи потребує концентрації на позиціях. Проти нежитю краще мати при собі судинозвужувальні, що полегшують закладеність носа, радить Марина Халімоненко.

Загалом, у сезон ГРВІ в аптечці треба мати:

* парацетамол;

* ібупрофен;

* судинозвужувальні в спреях/краплях (приймати не довше 5 днів), наприклад, оксиметазолін;

* льодяники/спреї для горла — за бажанням (проте, зазвичай парацетамол та ібупрофен справляються з цим не гірше).

І, звісно, не забувайте про препарати, які вам треба приймати постійно (якщо такі прописані).

Не завжди «природне» — синонім «безпечного»

Із настанням холодів волонтери та рідні військових можуть висилати їм різні трав’яні збори. І от від них насправді варто утриматись, оскільки не завжди «природне» — синонім «безпечного».

Проблема в тому, що ми не знаємо кількість діючої речовини в чаї. А ще трави часто спричиняють алергію. При чому тяжкість алергічних реакцій може бути різна — від легкого свербежу до анафілактичного шоку, пояснює лікарка.

Не всі методи нашого дитинства є поганими

Коли хворієш, важливо пити достатньо рідини. І якщо вам стає легше від малинового чаю, і знаєте, що у вас немає алергії, — то пийте цей чай на здоров’я. Головне, при підвищеній температурі споживати орієнтовно 2,5–3 л рідини на добу. Це може бути вода, узвар, компот, чай, перетерті з цукром ягоди та цитрусові, які можна додавати в теплу воду тощо, пояснює лікарка.

Також є наукові дані, які припускають, що мед може полегшувати біль у горлі.

На сайті Британського медичного журналу йдеться про те, що науковці проаналізували 14 досліджень за участю майже 1800 осіб з інфекціями верхніх дихальних шляхів, яких лікували або медом, або звичайними методами (антигістамінними препаратами, відхаркувальними засобами, протикашльовими та знеболювальними). Виявилось, що мед покращує симптоми (особливо частоту та інтенсивність кашлю), а в деяких випадках скорочує тривалість симптомів на день-два. Однак результати були лише спостережними й не доводять, що мед є лікувальним засобом. Але також не варто забувати, що він часто спричиняє алергію.

Зрештою, людський організм у більшості випадків сам справляється з вірусними захворюваннями й чарівної пігулки немає. Існують ефективні противірусні проти грипу. Але вони працюють лише проти вірусу грипу, і мати їх в аптечці точно не варто. Проте це ті препарати, які мають бути на медпункті, у медроті разом зі швидкими тестами на грип, підсумовує лікарка.

***

А від себе додамо, що ці поради стануть у пригоді не лише вашим рідним військовим, котрим ви їх неодмінно передайте, а й кожному, хто дбає про своє здоров’я.