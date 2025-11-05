Для людей, які опалюють житлові приміщення виключно твердим паливом (не мають централізованого опалення, не використовують для опалення природний газ чи електричну енергію), законодавством передбачено житлову субсидію/пільгу на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, нагадують у ПФУ. При цьому житлову субсидію/пільгу їм одночасно може бути надано на житлово-комунальні послуги (електроенергія, газопостачання для приготування їжі, водопостачання, вивіз сміття тощо).

Житлова субсидія

Житлову субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначають один раз на рік на один опалювальний сезон за особистим зверненням громадян. Для її призначення подають заяву та декларацію про доходи та витрати (встановленого зразка).

Пільга

Пільгу на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначають особі, внесеній до Реєстру осіб, які мають право на пільги, один раз на рік на один опалювальний сезон за особистим зверненням громадяна. Для призначення пільги подають заяву встановленого зразка та довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення.

Важливо! Призначення житлової субсидії/пільги на тверде паливо здійснюється з урахуванням сукупного доходу сім’ї. Пільги учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України надають незалежно від отриманих доходів.

Допомога від міжнародних партнерів

Для осіб, які проживають на територіях, де ведуться (велися) бойові дії у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях та мешкають у житлових приміщеннях, що опалюються твердим пічним побутовим паливом, передбачено можливість отримання одноразової грошової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива, яку виплачують коштом міжнародних донорів. Перелік територіальних громад визначають відповідні обласні держадміністрації (військові адміністрації).

Грошову допомогу на придбання твердого палива надають на все домогосподарство одноразово на відповідний опалювальний сезон. Розмір допомоги — 19400 грн на одне домогосподарство.

Із більш детальною інформацією про надання одноразової грошової допомоги на придбання твердого палива в опалювальному сезоні 2025–2026 років можна ознайомитись за посиланням: https://www.pfu.gov.ua/2174094-shhodo-nadannya…/

Із алгоритмом виплати грошової допомоги на опалення від міжнародних організацій — за цим посиланням: https://www.pfu.gov.ua/2174199-algorytm-vyplaty…/