Скористатися програмою компенсації витрат на гуманітарне розмінування тепер можуть фізичні особи або самозайняті у сфері сільського господарства. Уряд розширив державну програму компенсації розмінування агроземель на домогосподарства, повідомляє Урядовий портал.

Подати заявку на компенсацію можна:

— через Державний аграрний реєстр;

— через місцеві органи виконавчої влади.

У разі схвалення заявки власника земельної ділянки включають до переліку виробників сільськогосподарської продукції для отримання компенсації.

Після цього Центр гуманітарного розмінування оголошує аукціон із закупівлі послуг розмінування.

Завдяки програмі компенсації розмінування агроземель уже повернуто до безпечного використання понад 5165 га українських земель.