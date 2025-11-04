Підкажіть, як людина може підтвердити свій страховий стаж до 2004 року, якщо трудову книжку втрачено?

Людмила Денисівна. Одеська обл.

Як відомо, право на страхову пенсію визначає страховий стаж, набутий людиною. Стаж після 1 січня 2004 року, тобто після набрання чинності Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, нагадують у ПФУ.

Основним документом, який підтверджує періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року, до набрання чинності цього Закону, є трудова книжка, видана в установленому порядку при працевлаштуванні вперше.

Що робити, якщо у трудовій книжці є виправлення або якщо її втрачено?

Порядок підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній затверджено постановою Кабміну від 12.08.93 №637.

У такому разі приймають:

— дані з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового держсоцстрахування;

— виписки або довідки, складені в тому числі на основі даних, наявних в інформаційних (автоматизованих) та/або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій;

— особові рахунки й відомості на видачу заробітної плати;

— посвідчення, характеристики, письмові трудові договори й угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи;

— членські квитки профспілок (за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків).

Якщо в реєстрі застрахованих осіб необхідних даних немає, а підприємство, установа, організація розташовані на тимчасово окупованій території, у районах проведення воєнних (бойових) дій, у районах, які перебували в тимчасовій окупації або їх майно (документи) пошкоджено чи знищено внаслідок воєнних (бойових) дій, що робить неможливим отримання будь-яких додаткових документів, стаж роботи встановлюють на підставі показань не менше двох свідків, які:

— знають заявника за спільною з ним роботою на одному підприємстві, в установі, організації або в одній системі;

— мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

Якщо ж трудова книжка є, але в ній містяться записи з виправленнями або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи на підприємствах, в установах, організаціях або їх правонаступниках, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м.Севастополі, стаж роботи, який дає право на пенсію, підтверджують Комісії з питань підтвердження стажу роботи, що дає право на призначення пенсії. Такі Комісії створено при кожному головному управлінні ПФУ в областях та м.Києві (постанова правління ПФУ від 10.11.2006 №18-1).

Важливо! Стаж роботи в особливо шкідливих або особливо важких умовах праці (за Списком №1), шкідливих і важких умовах праці (за Списком №2) підтверджують лише документами. Якщо ж пільговий стаж набуто на підприємствах, в установах, організаціях, які ліквідовані без визначення правонаступника, то його підтверджують вищезазначені Комісії на підставі архівних документів.