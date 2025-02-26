Пухке тісто, соковита та ніжна сирна начинка — це ароматна спокуса, встояти перед якою неможливо!
Тісто:
- 200 мл молока
- 12 г свіжих дріжджів
- 70 г цукру
- чверть чайної ложки солі
- 1 середнє яйце
- 1 білок
- дрібка ваніліну
- 450–460 г борошна
- 30 г вершкового масла
Начинка:
- 300 г кисломолочного сиру
- 70 г сметани
- 50 г цукру
- дрібка ваніліну
- 1 жовток + 1 столова ложка молока (для змащування)
У миску влити тепле молоко, всипати цукор, додати дріжджі, розтерти. Всипати сіль, ваніль, додати 1 жовток і 1 яйце. Поступово всипати борошно. Замісити тісто. Щойно тісто триматиме форму й не липнутиме до рук, борошна більше не додавати. По шматочку додати м’яке вершкове масло, ретельно вимісити тісто. Після цього воно стане ще більш еластичним. Викласти в миску, змащену олією. Прикрити миску, залишити в теплі на 1 год. Тісто має збільшитися вдвічі.
Тісто обім’яти, розділити на 17–18 шматочків. З кожного зробити кульки. Викласти на деко, вистелене пергаментом. Кульки прикрити рушником, залишити в теплі на 20 хв.
Для начинки розтерти до однорідності сир, сметану, цукор, ваніль. За бажанням можна додати цедру лимона.
Формуємо ватрушки: за допомогою дна склянки (його можна трохи змастити олією) зробити заглиблення на кульках. Жовток змішати з молоком. Змастити заготовки. Кожну ватрушку наповнити начинкою — виходить по 1 чайній ложці з гіркою.
Сформовані ватрушки поставити в добре розігріту до 180 градусів духовку. Випікати приблизно 25–30 хв. Готові за бажанням притрусити цукровою пудрою.
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