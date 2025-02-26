Пухке тісто, соковита та ніжна сирна начинка — це ароматна спокуса, встояти перед якою неможливо!

Тісто:

200 мл молока

12 г свіжих дріжджів

70 г цукру

чверть чайної ложки солі

1 середнє яйце

1 білок

дрібка ваніліну

450–460 г борошна

30 г вершкового масла

Начинка:

300 г кисломолочного сиру

70 г сметани

50 г цукру

дрібка ваніліну

1 жовток + 1 столова ложка молока (для змащування)

У миску влити тепле молоко, всипати цукор, додати дріжджі, розтерти. Всипати сіль, ваніль, додати 1 жовток і 1 яйце. Поступово всипати борошно. Замісити тісто. Щойно тісто триматиме форму й не липнутиме до рук, борошна більше не додавати. По шматочку додати м’яке вершкове масло, ретельно вимісити тісто. Після цього воно стане ще більш еластичним. Викласти в миску, змащену олією. Прикрити миску, залишити в теплі на 1 год. Тісто має збільшитися вдвічі.

Тісто обім’яти, розділити на 17–18 шматочків. З кожного зробити кульки. Викласти на деко, вистелене пергаментом. Кульки прикрити рушником, залишити в теплі на 20 хв.

Для начинки розтерти до однорідності сир, сметану, цукор, ваніль. За бажанням можна додати цедру лимона.

Формуємо ватрушки: за допомогою дна склянки (його можна трохи змастити олією) зробити заглиблення на кульках. Жовток змішати з молоком. Змастити заготовки. Кожну ватрушку наповнити начинкою — виходить по 1 чайній ложці з гіркою.

Сформовані ватрушки поставити в добре розігріту до 180 градусів духовку. Випікати приблизно 25–30 хв. Готові за бажанням притрусити цукровою пудрою.