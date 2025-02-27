Якщо ми з сім’єю, внутрішньо переміщені особи, орендуватимемо житло, власник якого виїхав за кордон, чи матимемо право на призначення субсидії на оренду як для ВПО, чи можемо подавати документи?

Віктор МІНЧЕНКО. Київська обл.

Так, можна, підтверджують у Мінсоцполітики. У разі, коли внутрішньо переміщена особа та орендодавець фізично перебувають у різних населених пунктах (або, наприклад, власник житла — наразі за кордоном), документи про призначення виплати можна подати дистанційно, в електронному форматі, через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Покроковий алгоритм, як це зробити, є за посиланням http://bit.ly/4k0NzkT.

А про субсидію на оренду житла для ВПО можна почитати на нашому сайті http://bit.ly/4hpn9qP або подивитися у відео http://bit.ly/3WOrMmi.